Autoridades alertam sobre possível 'tsunami menor' na Ilha de Páscoa e na costa do Chile

O Escritório Nacional de Emergências (Onemi) do Chile alertou neste sábado (15) sobre a possibilidade de um "tsunami menor" atingir a Ilha de Páscoa e parte da costa continental após a erupção de um vulcão em Tonga.

"Por precaução, SAIA DA ÁREA DA PRAIA, devido a um tsunami menor", foi a mensagem de emergência que os habitantes das áreas afetadas receberam ao longo das horas como "medida preventiva" no caso de uma eventual ocorrência devido à erupção do vulcão.

No início do dia, o alerta afetou apenas a Ilha de Páscoa e o arquipélago de Juan Fernández, cerca de 3.300 km a oeste da costa continental no Oceano Pacífico, e as bases na costa da Antártida.

O último relatório incluiu as praias e áreas costeiras de várias outras regiões em alerta "por precaução".

"SHOA (Serviço Hidrográfico e Oceanográfico da Marinha do Chile) informa que estende o Estado de Precaução para a orla costeira das regiões de Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos e Los Lagos, além da região de Arica e Parinacota e Coquimbo, Arquip. Juan Fernández, Ilha de Páscoa, San Félix e Antártica Chilena", publicou o Onemi nas redes sociais.

A organização destacou que na Ilha de Páscoa, primeiro território do Chile a ser atingido pelo tsunami, foi percebido até agora um pequeno aumento do nível do mar de cerca de 30 centímetros, que pode aumentar com o passar das horas até no máximo um metro.

Os habitantes das ilhas de Tonga fugiram neste sábado para regiões altas antes do tsunami perto de 1,2 metros causado por uma nova erupção - ouvida a centenas de quilômetros de distância - do vulcão Hunga Tonga Hunga Ha'apai.

A erupção durou oito minutos e foi tão forte que foi ouvida "como um trovão distante" nas Ilhas Fiji, a mais de 800 km de distância, segundo autoridades locais.

