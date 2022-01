Terremoto de magnitude 6,6 é registrado perto de Java

Um terremoto de magnitude 6,6 atingiu a ilha indonésia de Java, nesta sexta-feira (14) - informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).

O sismo ocorreu a uma profundidade de 37 quilômetros, às 6h05 (horário de Brasília), no sudoeste de Java, acrescentou o USGS.

O tremor foi sentido na capital, Jacarta, segundo jornalistas da AFP.

A Indonésia tem terremotos frequentes, devido à sua localização no Anel de Fogo do Pacífico. Este arco de intensa atividade sísmica, onde as placas tectônicas se chocam, estende-se do Japão ao Sudeste Asiático e pela bacia do Pacífico.

