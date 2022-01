PRINCIPAL NOTÍCIA

GB JOHNSON CRISE: Mais festas em Downing Street na véspera de funeral real mergulham Boris Johnson na crise

LONDRES:

Mais festas em Downing Street na véspera de funeral real mergulham Boris Johnson na crise

Uma mala cheia de álcool e pista de dança até o amanhecer enquanto a rainha Elizabeth II se preparava para enterrar o marido: novas revelações sobre as festas em Downing Street encerraram uma semana desastrosa para o primeiro-ministro Boris Johnson.

-- UE RÚSSIA UCRÂNIA

BREST:

UE alerta Rússia sobre resposta robusta à crise na Ucrânia

Os ministros das Relações Exteriores europeus alertaram nesta sexta-feira que uma resposta robusta será adotada contra a Rússia, suspeitando que o recente ataque cibernético contra a Ucrânia possa ser o prólogo de uma ação militar.

KIEV:

Sites do governo da Ucrânia são alvo de ciberataque

Vários sites do governo ucraniano foram alvo de um ataque cibernético nesta sexta-feira (14), mas não houve danos graves, conforme as autoridades locais, em um contexto de alta tensão entre Kiev e Moscou.

=== OUTRAS NOTÍCIAS ===

-- AMÉRICAS:

WASHINGTON:

Biden batalha para salvar reforma sobre acesso ao voto

O presidente Joe Biden se reuniu, na quinta-feira (13) à noite, com dois senadores de seu partido para tentar resgatar dois projetos de lei sobre o acesso das minorias ao voto, em um dia em que sua estratégia anticovid também sofreu um revés.

-- ÁSIA

SEUL:

Coreia do Norte dispara 'projétil não identificado', diz Seul

A Coreia do Norte disparou um projétil não identificado, disseram militares sul-coreanos nesta sexta-feira (14), no que seria o terceiro teste armamentístico do país em pouco mais de uma semana.

HONG KONG:

Aeroporto de Hong Kong proíbe escalas de passageiros de mais de 150 países

O aeroporto de Hong Kong vai proibir, a partir de domingo (16), as escalas de passageiros de mais de 150 países para impedir a entrada do coronavírus neste centro internacional de negócios - anunciou nesta sexta-feira (14).

HONG KONG:

Imprensa de Hong Kong se pergunta quem será o próximo a cair

Quando a polícia de segurança nacional de Hong Kong bateu na porta do jornalista Ronson Chan de madrugada mês passado, ele não se surpreendeu, mas sentiu o corpo tremer.

SAGAR ISLAND:

Milhares de hindus desafiam covid-19 em festival na Índia

Drones estão sendo usados nesta sexta-feira (14) para lançar água sagrada do rio Ganges em milhares de peregrinos, com o objetivo de tentar conter uma multidão reunida para o festival hindu Gangasagar Mela, no leste da Índia.

-- OCEANIA

MELBOURNE:

Governo australiano volta a anular visto de Djokovic

O governo da Austrália revogou, nesta sexta-feira (14), pela segunda vez, o visto do tenista Novak Djokovic, que chegou ao país em 5 de janeiro sem estar vacinado contra a covid-19 e, desde então, protagoniza uma inédita batalha para evitar sua deportação.

-- ÁFRICA

GENEBRA:

Ataques ataques aéreos no Tigré deixaram mais de 100 mortos em 2022

Pelo menos 108 civis morreram desde janeiro deste ano em ataques aéreos que teriam sido realizados pela Força Aérea etíope na região do Tigré - anunciou a ONU, nesta sexta-feira (14), referindo-se a possíveis crimes de guerra.

=== ECONOMIA ===

LONDRES:

Londres e Bruxelas concordam em intensificar negociação sobre a Irlanda do Norte

O Reino Unido e a União Europeia concordaram nesta sexta-feira (14) em "intensificar" os contatos para desbloquear as negociações sobre o complicado status pós-Brexit da Irlanda do Norte, após um primeiro encontro "cordial" presencial entre os principais negociadores.

BERLIM:

Covid e dificuldade na indústria seguram retomada da economia alemã

A Alemanha viu frustradas suas expectativas de uma forte recuperação econômica em 2021, devido à escassez de insumos industriais e à interminável crise sanitária mundial, ficando na lanterna dos países europeus.

(Alemanha covid pandemia economia indústria, Prev, a ser transmitida)

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

- Acompanhamento dos campeonatos europeus

