Nice vence Nantes (2-1) e se consolida na vice-liderança do campeonato francês

O Nice se consolidou na vice-liderança da Ligue 1 francesa graças à vitória por 2 a 1 em casa sobre o Nantes (9º), nesta sexta-feira na abertura da 21ª rodada.

O dinamarquês Kasper Dolberg abriu o placar para o Nice de pênalti aos 20 minutos, antes do Nantes empatar com uma cobrança de falta direta de Andrei Girotto (44).

O gol da vitória do Nice foi marcado por Kephren Thuram aos 55 minutos, garantindo assim sua quarta vitória consecutiva no campeonato. Thuram avançou em velocidade, tabelou com Amine Gouiri e definiu a partida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Desde que o Strasbourg o humilhou (3-0) em seu próprio estádio, no dia 5 de dezembro, o Nice reagiu e emendou vitória atrás de vitória.

O time tem agora 39 pontos, ainda 8 pontos atrás do líder, o Paris Saint-Germain, que enfrentará o Brest (13º) no Parque dos Príncipes neste sábado.

O craque argentino do PSG, Lionel Messi, que segue se recuperando após contrair covid-19 durante as férias de fim de ano, ainda não estará nesse jogo.

A vitória do Nice também lhe permite ficar 3 pontos à frente do Olympique de Marselha (3º), com quem estava empatado em pontos antes desta rodada.

A equipe comandada pelo técnico argentino Jorge Sampaoli tem a chance de alcançar novamente o Nice em número de pontos, mas para isso precisa vencer domingo no Vélodrome o atual campeão, o Lille (10º).

O Nantes (9º) sofreu a primeira derrota em cinco jogos, o que interrompeu sua subida rumo às posições europeias.

-- Resultados da 21ª rodada da Ligue 1 e classificação:

- Sexta-feira:

Nice - Nantes 2 - 1

- Sábado:

(14h00) Saint-Etienne - Lens

(18h00) PSG - Brest

- Domingo:

(10h00) Rennes - Bordeaux

(12h00) Lorient - Angers

Monaco - Clermont-Ferrand FC

Reims - Metz

Strasbourg - Montpellier

(14h05) Troyes - Lyon

(17h45) Olympique de Marselha - Lille

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 47 20 14 5 1 40 18 22

2. Nice 39 21 12 4 5 34 18 16

3. Olympique de Marselha 36 19 10 6 3 27 15 12

4. Rennes 31 20 9 4 7 34 19 15

5. Montpellier 31 19 9 4 6 33 24 9

6. Lens 30 20 8 6 6 34 28 6

7. Monaco 30 20 8 6 6 29 23 6

8. Strasbourg 29 19 8 5 6 36 24 12

9. Nantes 29 21 8 5 8 26 25 1

10. Lille 28 19 7 7 5 26 26 0

11. Lyon 25 19 6 8 5 27 27 0

12. Angers 25 19 6 7 6 26 27 -1

13. Brest 25 20 6 7 7 26 31 -5

14. Reims 24 20 5 9 6 22 22 0

15. Clermont-Ferrand FC 18 19 4 6 9 20 32 -12

16. Troyes 17 19 4 5 10 18 28 -10

17. Bordeaux 17 20 3 8 9 30 44 -14

18. Lorient 16 19 3 7 9 15 31 -16

19. Metz 16 20 3 7 10 23 41 -18

20. Saint-Etienne 12 19 2 6 11 17 40 -23

./bds/bur-cb/dr/aam

Tags