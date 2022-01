Marrocos vence Comores (2-0) e se garante nas oitavas da Copa Africana das Nações

Marrocos se classificou para as oitavas de final da Copa Africana das Nações (CAN) ao vencer a seleção de Comores, nesta sexta-feira, por 2 a 0, em Yaoundé.

Os jogadores comandados por Vahid Halilhodzic abriram o lacar no início, aos 17 minutos, por meio de Selim Amallah, e o segundo gol, Sofiane Alakouch, veio nos últimos instantes, aos 89.

Ao longo do jogo, os marroquinos tiveram vários problemas e não conseguiram a tranquilidade esperada diante de um adversário teoricamente muito inferior.

Youssef En Nesyri perdeu até um pênalti aos 83 minutos, defendido pelo goleiro Salim Ben Boina, protagonista da partida com suas defesas espetaculares, que manteve Comores com chances até quase o final do duelo.

Após a vitória por 1 a 0 sobre Gana na primeira rodada, Marrocos soma 6 pontos, lidera o grupo C e já tem uma vaga garantida nas oitavas de final.

"Nós vencemos e quando você ganha uma partida da CAN você tem que ficar feliz, então parabenizo os jogadores. Mas é raro perder tantas chances. Não estou feliz com a eficácia", admitiu Halihodzic.

Marrocos se tornou a segunda seleção matematicamente classificada para as oitavas de final desta CAN, depois de os anfitriões camaroneses terem alcançado seu objetivo na quinta-feira.

Comores, que perdeu por 1 a 0 para o Gabão no primeiro jogo, tem poucas chances de avançar e vai partir para o tudo ou nada na última rodada, contra Gana.

O goleiro Ben Boina se destacou na modesta seleção do Ìndico, com defesas em chutes de Alakouch (75) e Achraf Hakimi (77). Ele substituiu Ali Ahamada, que defendeu o gol de sua equipe no primeiro jogo contra os gaboneses.

"Não temos nada de que nos envergonhar. Marrocos vai chegar longe. O último jogo contra Gana em Garoua vai ser uma final para nós", garantiu o treinador da seleção de Comores, Amir Abdou.

Em jogo do Grupo B, Senegal e Guiné empataram em 0 a 0 em Bafoussam, também nesta sexta-feira. Ambos somam 4 pontos e estão quase classificados para a próxima fase do torneio.

Nessa chave, o Malawi venceu o Zimbábue por 2 a 1, com dois gols de Gabadinho Mhango.

Com 3 pontos, o Malawi é o terceiro do seu grupo, enquanto os zimbabuenses são os lanternas, ainda sem pontuar.

