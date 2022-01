Incêndio na maior refinaria de petróleo do Kuwait deixa dois mortos e 10 feridos

Duas pessoas morreram e outras dez ficaram feridas, cinco delas em estado grave, em um incêndio na maior refinaria de petróleo do Kuwait, anunciou nesta sexta-feira (14) a empresa pública que administra as instalações.

"Um incêndio aconteceu durante as operações de manutenção da unidade de liquefação de gás n°32 da refinaria Mina al-Ahmadi", anunciou no Twitter a empresa Kuwait National Petroleum Company (KNPC), sem dar mais detalhes sobre as causas do incêndio.

"Dois trabalhadores asiáticos foram encontrados mortos no local do acidente", acrescentou a empresa.

O fogo também deixou "dez feridos, sete deles foram levados ao hospital, dos quais cinco estão com ferimentos graves", disse a empresa pública deste emirado rico em petróleo.

O fogo já está completamente controlado, segundo a empresa, explicando que as operações de refinaria e exportação não foram afetadas.

A refinaria de Mina al-Ahmadi, localizada no golfo, próximo ao Irã, a cerca de 40 km da capital do Kuwait, sofreu outro incêndio em outubro de 2021, o qual deixou vários feridos.

É a maior de três grandes refinarias da empresa nacional de petróleo do emirado. Produz todo dia cerca de 466.000 barris de petróleo.

Kuwait, membro da Organização de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), produz cerca de 2,4 milhões de barris por dia, destinados majoritariamente à exportação.

