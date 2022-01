Coreia do Norte lança mísseis balísticos, em resposta a novas sanções dos EUA

A Coreia do Norte lançou nesta sexta-feira (14) o que pareciam ser dois mísseis balísticos de curto alcance, na terceira iniciativa do gênero neste mês, de acordo com autoridades sul-coreanas. O último lançamento teria ocorrido em retaliação à decisão dos EUA de impor novas sanções ao regime norte-coreano por seus contínuos testes de armas.

O Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas da Coreia do Sul informou que os mísseis foram disparados com uma diferença de 11 minutos de uma área da província de Pyongan Norte, onde a Coreia do Norte opera bases de mísseis e tem frequentemente conduzido testes nos últimos anos.

Os mísseis cruzaram o país por uma distância de 430 quilômetros a uma altitude máxima de 36 quilômetros, antes de caírem no mar, segundo militares sul-coreanos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horas antes, a Coreia do Norte havia divulgado um comunicado criticando o governo dos EUA pelas novas sanções e alertando sobre ações "mais fortes e explícitas" se Washington mantiver a "postura de conflito". Fonte: Associated Press.

Tags