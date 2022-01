Comunicado do Business Wire :Valuence Holdings Inc.

A Valuence Holdings Inc. (Tóquio; diretor representante: Shinsuke Sakimoto) (TOKYO: 9270) anunciou que passou a integrar em janeiro de 2022 a rede da Ellen MacArthur Foundation, organização beneficente que promove a criação de uma economia circular. O Valuence Group demonstra com essa decisão seu compromisso de intensificar suas atividades de economia circular.

Envolver-se em mais atividades nessa área como empresa possui um papel central na criação da economia circular

A reutilização está no centro dos negócios do Valuence Group desde 2011, não como um meio de descartar itens não mais desejados, mas para passá-los a pessoas que os querem e desejam aproveitar seu valor. O grupo desempenha hoje um papel central na criação da economia circular ao difundir a reutilização no Japão e em outros países.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A britânica Ellen MacArthur Foundation é uma organização beneficente internacional que desenvolve e promove a economia circular para lidar com alguns dos maiores desafios de nossa época, como mudanças climáticas, perda da biodiversidade, lixo e poluição. Cada vez mais fundamentada em energia renovável, uma economia circular busca desde o início eliminar o desperdício e os resíduos, circular produtos e materiais, e regenerar a natureza para criar resiliência e prosperidade para empresas, o meio ambiente e a sociedade como um todo. A fundação trabalha com sua rede de formuladores de decisões públicos e privados - além de instituições acadêmicas - para desenvolver capacidade, explorar oportunidades de colaboração, elaborar e desenvolver iniciativas e soluções de economia circular. A rede conta hoje com a participação de mais de 300 empresas do mundo todo. Contudo, relativamente poucas empresas do Japão se uniram à fundação, e a declaração do Valuence Group representa a adesão da primeira empresa nipônica do setor de reutilização doméstica.

Com sua associação, o grupo vai intensificar suas atividades para expandir a economia circular no país asiático e no exterior.

Objetivos da participação na rede da Ellen MacArthur Foundation

A associação à rede da Ellen MacArthur Foundation vai facilitar a comunicação entre o Valuence Group e outras empresas associadas. A Ellen MacArthur Foundation promove a economia circular com a ajuda de muitas grandes empresas, principalmente da Europa e dos Estados Unidos. Estão também entre as associadas à rede várias marcas de luxo e varejo estreitamente relacionadas com as atividades do grupo. Ao interagir e trocar opiniões com essas empresas, o grupo deseja contribuir para a expansão da economia circular.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220113005945/pt/

Contato

Consultas: Aiko Kishi, Departamento de Comunicação de Marca, Valuence Holdings Inc. E-mail: [email protected]

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags