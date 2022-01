Comunicado do Business Wire :Rubicon Capital Advisors

A Rubicon Capital Advisors ("Rubicon"), uma das principais empresas bancárias de investimento do mundo com foco em setores mais amplos de infraestrutura, energia e digital, anunciou sua função como assessoria financeira exclusiva de venda da Elgin Energy Holdings ("Elgin") para obter a conclusão na venda de 100% de um portfólio de 519 MW de projetos solares fotovoltaicos e 70 MW de capacidade de armazenamento de energia co-localizada (o "Portfólio") para a ScottishPower Renewables (Reino Unido) Limited ("Scottish Power"), uma subsidiária integral de serviços públicos a nível mundial do Iberdrola Group.

A venda do portfólio marca a maior transação de energia solar fotovoltaica do Reino Unido até o momento, composta por 12 projetos em estágio de construção prévia localizados na Inglaterra, Gales e Escócia, com capacidade combinada de 519 MW. O portfólio também inclui uma solução de bateria de 70 MW co-localizada que está em estágio avançado de desenvolvimento.

"Estamos muito felizes por ter obtido este marco significativo e feito parceria com a Iberdrola / ScottishPower Renewables neste portfólio. Continuaremos a desenvolver e entregar nossa linha principal de projetos de 5 GW em todo o Reino Unido, Irlanda e Austrália, trabalhando em estreita cooperação com proprietários de terras, autoridades locais e todas as partes interessadas", comentou Ronan Kilduff, Diretor Executivo da Elgin Energy.

O portfólio irá desempenhar um papel essencial na contribuição para a Estratégia de Zero Emissão 2050 do Reino Unido, não apenas ao gerar eletricidade de baixo custo e baixo carbono, mas também ao criar um desenvolvimento econômico regional significativo e fornecer eletricidade com zero carbono a mais de 143.000 residências em todo o Reino Unido.

"Temos um histórico comprovado de trabalho com desenvolvedores mundiais e grandes portfólios de energia renovável em escala em todo o mundo e estamos satisfeitos por ter assessorado a maior transação solar e de armazenamento do Reino Unido até o momento. Esta é uma transação marcante em muitas frentes, representando uma nova fronteira no Reino Unido e internacionalmente em termos de ambas as escalas e na combinação de energia solar fotovoltaica e armazenamento de baterias em grande escala em um único portfólio de ativos. Além disto, esta transação é um excelente exemplo do compromisso da Rubicon de estar na vanguarda das iniciativas de ESG, em particular no que se refere ao enfrentamento de questões mundiais de mudanças climáticas", comentou Barry O'Flynn, Diretor Geral da Rubicon.

Sobre a Rubicon Capital Advisors

Rubicon é uma das principais empresas bancárias de investimento do mundo com foco exclusivo em setores de infraestrutura, energia, digital e serviços públicos. Com escritórios na Europa, Américas e Ásia, a empresa tem um alcance verdadeiramente mundial. Desde sua criação em 2011, a Rubicon concluiu a venda, aquisição ou refinanciamento de mais de 100 ativos essenciais de infraestrutura, energia, digital e serviços públicos localizados na Europa, América do Norte, América Latina e Ásia, com um valor empresarial combinado superior a US$ 85 bilhões. A empresa é regulamentada pelo Banco Central da Irlanda e sua afiliada nos EUA é membro da FINRA e SIPC, bem como registrada como corretora na SEC. Saiba mais sobre a empresa em: www.rubiconcapitaladvisors.com e ao seguir a Rubicon Capital Advisors no LinkedIn.

Sobre a Elgin Energy

A Elgin Energy é uma desenvolvedora de energia solar + armazenamento de serviços completos, em escala pública, trazendo projetos desde a origem até o desenvolvimento. A empresa possui um portfólio de projetos em estágio avançado de desenvolvimento totalizando mais de 5 GW em três mercados-chave do Reino Unido, Austrália e Irlanda.

Em 2021, a Elgin Energy garantiu financiamento com o Berenberg Green Energy Fund para o desenvolvimento de projetos solares fotovoltaicos totalizando 1,36 GW no Reino Unido e na Irlanda, e levantou também £ 25 milhões via Focus Capital Partners para financiar sua estratégia de crescimento em seus principais mercados. Em 2020, a empresa fez parceria, em transações separadas, com o Foresight Group e a Metka-EGN quanto a dois portfólios para entregar um total de 276 MW de projetos de desenvolvimento solar no Reino Unido, e foi bem-sucedida com dois projetos solares irlandeses no primeiro leilão solar da Irlanda, RESS-1 - Renewable Energy Support Scheme (RESS). Além do acima, a Elgin Energy entregou 21 projetos solares, totalizando 230 MW, antes que o esquema de Renewables Obligation (ROCs) do governo do Reino Unido finalizasse em 2017.

A Elgin Energy trabalha com parcerias estratégicas a longo prazo para entregar projetos de energização e fornecer serviços de gestão de ativos ao longo de sua vida operacional. A empresa se expandiu internacionalmente nos últimos 12 anos com uma equipe profissional de engenheiros, contadores e advogados localizados em seus escritórios em Londres, Dublin e Sydney. A Elgin tem uma taxa de sucesso de 98% mediante planejamento em todos os seus mercados.

www.elgin-energy.com & Elgin Energy: visão geral | LinkedIn

Contato

Para consultas de mídia adicionais, entre em contato com: Nicola Fitzpatrick T: +353 1 906 0633 E: nicola.fitzpatrick@rubiconcapitaladvisors.com

