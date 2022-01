Comunicado do Business Wire :PVH Corp.

A Tommy Hilfiger, propriedade da PVH Corp. [NYSE: PVH], tem o prazer de anunciar a Lalaland e a UZURI K&Y como vencedoras do terceiro Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge, um programa global orientado a encontrar e apoiar ideias que promovam maior inclusão no cenário da moda. O evento virtual final do programa ocorreu nos dias 12 e 13 de janeiro, onde os seis finalistas apresentaram seus conceitos a um prestigiado júri. As empresas vencedoras vão compartilhar um prêmio de EUR 200 mil e receber uma mentoria de um ano com especialistas internos da Tommy Hilfiger e do INSEAD (Instituto Europeu de Administração de Empresas) - uma das maiores e mais importantes escolas de pós-graduação na área de negócios do mundo. Elas também garantiram um lugar em um programa do INSEAD que reúne pessoas, culturas e ideias para cultivar líderes inovadores.

Mais de 430 startups e scaleups de 22 países apresentaram suas ideias em janeiro de 2021 para esta iniciativa, que fomenta a visão de sustentabilidade da Tommy Hilfiger de "Waste Nothing and Welcome All" (zero desperdício e acolhimento total). O programa deste ano se esforçou particularmente para ampliar e apoiar empreendedores negros, indígenas e pessoas de cor (BIPOC, na sua sigla em inglês) que trabalham para promover suas comunidades, ao mesmo tempo em que impulsionam um futuro mais inclusivo para a indústria da moda. Pela primeira vez, os fãs da marca TOMMY HILFIGER puderam participar das fases iniciais do desafio, votando de maneira digital para ajudar na escolha dos finalistas. Juntamente com os associados da Tommy Hilfiger, eles também foram convidados a votar em seu campo favorito no evento final para conceder um adicional de EUR 15 mil a um dos finalistas.

"Este desafio empoderador reuniu pessoas apaixonadas e trabalhadoras com novas ideias sobre como criar um futuro no mundo da moda que todos queremos", disse Tommy Hilfiger. "Foi um evento impressionante e estou orgulhoso de continuar esta jornada com os empreendedores que apresentaram soluções inovadoras e impactantes que desafiam a forma como pensamos, criamos e nos desenvolvemos."

Lalaland, uma plataforma com sede na Holanda que usa inteligência artificial para gerar modelos sintéticos personalizados e inclusivos de diferentes etnias, foi premiada com EUR 100 mil. "Criar tecnologia que impulsione uma plataforma de comércio eletrônico mais inclusiva e diversificada está no centro de nossa visão na Lalaland", afirmou Michael Musandu, cofundador e CEO da Lalaland. "Fazer parte do Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge trouxe insights incríveis e elevará nossa solução de IA para alcançar mais pessoas do que poderíamos imaginar. Com essa conquista, nossa equipe mal pode esperar para capacitar uma experiência de compra on-line acolhedora, para que nenhum consumidor se sinta sub-representado."

UZURI K&Y, uma marca de calçados ecologicamente corretos com sede em Ruanda que usa pneus de carros reciclados da África subsaariana e emprega jovens locais, também recebeu EUR 100 mil. "É uma honra vencer o Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge", comentou Kevine Kagirimpundu, CEO e cofundador da UZURI K&Y. "Esta oportunidade nos forneceu mentoria e orientação estratégica e nos deu uma plataforma para compartilhar nosso sonho de promover opções de calçados sustentáveis da África para o mercado global. Estamos empenhados em gerar um impacto real e inspirar os jovens de hoje a criar um futuro mais limpo."

Clothes to Good, uma empresa social com sede na África do Sul que cria oportunidades de micronegócios e empregos para pessoas com deficiência por meio da reciclagem de têxteis, recebeu EUR 15 mil. "Nós nos sentimos abençoados por sermos reconhecidos pelos espectadores do Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge. É uma experiência inesquecível", disse Tammy Greyling, diretora de Operações e Terapeuta Ocupacional da Clothes to Good. "É uma lição de humildade saber que outras pessoas acreditam em nosso sonho de marcar a diferença para pessoas com deficiência e suas famílias. Receber este prêmio capacitará a Clothes to Good a continuar criando micronegócios e oportunidades de trabalho por meio da reciclagem têxtil da comunidade sul-africana."

Estes são os jurados que supervisionaram o evento final do Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge:

-- Tommy Hilfiger

-- Martijn Hagman, CEO da Tommy Hilfiger Global e PVH Europa

-- Yara Shahidi, premiada atriz, produtora e agente de mudança

-- Esther Verburg, vice-presidente executiva de Negócios Sustentáveis e Inovação da Tommy Hilfiger Global e PVH Europa

-- Adrian Johnson, empreendedor, professor adjunto de Empreendedorismo, Tecnologia e Mídia no INSEAD

-- Katrin Ley, diretora administrativa da Fashion for Good e curadora fundadora do Amsterdam Global Shapers Hub

-- Yvonne Bajela, membro fundadora e diretora da empresa de investimentos Impact X Capital

As candidaturas para a quarta edição do Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge serão abertas em março de 2022. Os empresários interessados em receber mais informações estão convidados a se inscrever aqui: https://platform.younoodle.com/competition/thffc_2022.

A missão da Tommy Hilfiger é se tornar uma empresa líder em estilo de vida de designer sustentável que não desperdiça nada e acolhe tudo, a partir de como cria seu produto, gerencia suas operações e se conecta com suas comunidades e partes interessadas. Encontre mais informações sobre a jornada de sustentabilidade da Tommy Hilfiger, que é impulsionada pela estratégia "Forward Fashion" da PVH, em: https://responsibility.pvh.com/tommy/.

Encontre mais informações sobre o Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge em: https://responsibility.pvh.com/tommy/fashion-frontier-challenge/.

Sobre a Tommy HilfigerCom um portfólio de marcas que inclui TOMMY HILFIGERe TOMMY JEANS, a Tommy Hilfiger é um dos grupos de estilistas premium mais reconhecidos do mundo. Seu foco é projetar e comercializar roupas masculinas e femininas, roupas esportivas, roupas infantis, coleções de jeans, roupas íntimas (incluindo robes e pijamas), calçados e acessórios de alta qualidade. Por meio de licenciados selecionados, a Tommy Hilfiger oferece produtos complementares de estilo de vida, como óculos, relógios, fragrâncias, roupas de banho, meias, pequenos artigos de couro, artigos para casa e bagagem. A linha de produtos TOMMY JEANS é composta por jeans e calçados masculinos e femininos, acessórios e fragrâncias. As mercadorias sob as marcas TOMMY HILFIGER e TOMMY JEANS estão disponíveis para consumidores no mundo inteiro por meio de uma extensa rede de estabelecimentos comerciais TOMMY HILFIGER e TOMMY JEANS principais lojas especializadas e de departamento, varejistas on-line selecionados e em tommy.com.

Sobre a PVH Corp.A PVH é uma das maiores e mais admiradas empresas de moda do mundo, conectando-se com consumidores em mais de 40 países. Nossas marcas icônicas globais incluem Calvin Klein e TOMMY HILFIGER. Nossa história de 140 anos é baseada na força de nossas marcas, nossa equipe e nosso compromisso de impulsionar a moda para sempre. Esse é o nosso poder. Esse é o poder da PVH.

Contato

Tommy Hilfiger Media Virginia Ritchie Vice-presidente de Comunicações Globais E-mail: virginia.ritchie@tommy.com Tel.: +31 6 4318 4870

