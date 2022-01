Comunicado do Business Wire :LightCON

As pré-inscrições globais para o Rise of Stars (ROS), um novo jogo móvel que está sendo desenvolvido pela LightCON, subsidiária da WEMADE MAX (co-diretores executivos: Hyunguk Chang e Gilhyung Lee) (KOSDAQ: 101730), foram abertas em 13 de janeiro (quinta-feira).

A LightCON abriu as pré-inscrições globais para o Rise of Stars (ROS). O ROS fornecerá Siltério, um novo token de jogo, e a Transportadora de Naves de Guerra na qual o NFT é aplicado. O ROS começará a funcionar mundialmente no primeiro trimestre deste ano. (Gráfico: Business Wire)

O ROS é o primeiro jogo de blockchain 4x a ser lançado na plataforma WEMIX. Ambientado no vasto universo, o jogo possui naves de guerra e planetas com design elaborado.

Os jogadores podem participar de batalhas para atacar adversários e encontrar planetas ricos em recursos na galáxia, além de desenvolver estratégias para expandir seu poder com guerras massivas em tempo real.

Especificamente, o ROS fornecerá "Siltério", um novo token de jogo, e a "Transportadora de Naves de Guerra" na qual o token não fungível (non-fungible token, NFT) é aplicado.

O Siltério é obtido com a troca de "Partículas de Siltério", os recursos do jogo, e só pode ser minerado pela Transportadora de Naves de Guerra.

Como as Partículas de Siltério também podem ser obtidas pela prática de pilhagem entre usuários, é esperada uma acirrada luta para proteger os recursos.

As pré-inscrições podem ser feitas no Google Play e na App Store da Apple no mundo todo, exceto na Coreia, China e em outros países restritos.

Para celebrar a abertura das pré-inscrições globais, serão realizados diversos eventos e a pré-venda de NFTs do ROS.

O primeiro será um evento de airdrop. Entre aqueles que participarem das pré-inscrições e verificarem sua participação na conta oficial do ROS no Twitter, 100 mil usuários serão sorteados para ganhar um total de um milhão de tokens Siltério.

Além disso, um evento fornecerá aproximadamente 1,2 milhão de tokens Siltério a todos os compradores de NFTs do ROS e participantes do evento da comunidade oficial sorteados.

A Transportadora de Naves de Guerra com recursos únicos será vendida previamente pela aplicação de NFTs. Ela estará à venda no formato de caixa aleatória na página de leilões da WEMIX. As pré-vendas serão realizadas em duas ocasiões: de 27 de janeiro a 3 de fevereiro e de 10 a 17 de fevereiro.

O ROS começará a funcionar globalmente com o "ROS na WEMIX" no primeiro trimestre deste ano.

- Link para o Rise of Stars no YouTube: https://youtu.be/nRwgDjGZCaM

Para a LightCON Wemade Co., Ltd. Young Ahn +82-2-3709-2065 [email protected]

