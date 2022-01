Comunicado do Business Wire :Exile Content Studio

A data de cunhagem da coleção de NFTs "Lil' Heroes" do Exile Content Studio, artista Edgar Plans e Curatible, que é neste domingo, 16 de janeiro, foi anunciada hoje por Daniel Eilemberg, presidente de conteúdo do Exile. A coleção "Lil' Heroes" de 7.777 NFTs, é, de acordo com o site especializado no setor MintyScore, uma das "cinco coleções mais populares de NFTs a serem lançadas", e a comunidade "Lil' Heroes" no Discord ultrapassou 120 mil inscritos em apenas 15 dias, colocando-a entre as 10 maiores comunidades em número de membros.

Eilemberg disse: "Juntamente com nossos parceiros Edgar Plans e Curatible, estamos muito contentes com a enorme empolgação que nosso lançamento da coleção de NFTs 'Lil' Heroes' provocou em um período de tempo tão curto, além da reação muito positiva que recebemos da comunidade de NFTs".

Entre os membros da comunidade "Lil' Heroes" do Discord estão grandes celebridades, incluindo J Balvin, artista musical internacional premiado, que é um dos primeiros colecionadores a possuir um NFT "Lil' Heroes" exclusivo, que Edgar Plans personalizou para o ícone da música.

"Há muito tempo sou fã da arte do Edgar e amigo do Exile", disse J Balvin, que acrescentou: "Estou empolgado para apoiar sua entrada no mundo dos NFTs e na comunidade Lil' Heroes".

50 NFTs exclusivos "one of one" serão cunhados inspirados nos maiores heróis de todos os tempos, pessoas marcantes que foram muito além do esperado para tornar o mundo um lugar melhor.

A comunidade dos colecionadores "Lil' Heroes" terá acesso exclusivo a eventos, produtos personalizados e prévias da próxima série.

SOBRE A FRANQUIA DE ENTRETENIMENTO "LIL' HEROES"

A franquia de entretenimento Lil' Heroes, do Exile Content Studio, artista Edgar Plans e Curatible, terá vários componentes, incluindo uma série animada de TV, uma experiência virtual de metaverso, produtos de consumo e publicações. A Lil' Heroes é uma nova maneira de criar uma comunidade engajada em uma franquia de entretenimento, recompensando ao mesmo tempo os primeiros fãs com valor e propriedade reais. Desenvolver essa franquia não apenas para a comunidade, mas juntamente com ela, é uma nova maneira de pensar o relacionamento entre um estúdio e seu público, e o Exile está entusiasmado por explorar isso.

SOBRE O EXILE CONTENT STUDIO

O Exile Content Studio cria conteúdo em espanhol e inglês para um público global nas mais diferentes plataformas: TV, cinema, áudio e digital. O estúdio coproduziu recentemente Todo Va A Estar Bien para a Netflix com Diego Luna como showrunner e a série de documentários Un Sueño Real para a HBO com a jornalista Ana Pastor, sobre o time de futebol feminino do Real Madrid. A equipe do Exile já levou conteúdo com responsabilidade às maiores empresas de mídia em espanhol do mundo para cinema, serviço OTT, radiodifusão e redes de TV por assinatura, música, notícias e digital. Sua atual lista de artistas inclui vencedores do Oscar e talentos de diversos gêneros e formatos. O estúdio não apenas entende as tendências globais, mas também compartilha e cria cultura com conteúdo que gera notícias e rompe barreiras. Para ficar atualizado sobre os futuros projetos do Exile, siga @ExileContent.

