Comunicado do Business Wire :Deel

A empresa de contratação remota que está quebrando barreiras de trabalho em todo o mundo anunciou hoje duas medidas para ajudar a Deel e seus clientes a construir uma cultura entre equipes distribuídas. A empresa adquiriu a Roots, uma plataforma de software de recursos humanos que permite a colaboração de empresas remotas de forma mais eficaz, reduzindo o esgotamento. A Deel também contratou Casey Bailey, veterana no setor de RH que já ocupou cargos sênior, escalando empresas de grande porte como a Divvy e a Uber.

Casey Bailey, Deel's new Head of People (Photo: Business Wire)

A Deel oferece a mais de 6.000 empresas a capacidade de contratar, pagar e cumprir as leis locais no exterior. Sua tecnologia oferece RH, folha de pagamento, conformidade, prêmios e benefícios necessários para contratar e gerenciar uma equipe global. Com a aceleração do trabalho remoto e contratações internacionais, a Deel não está apenas descobrindo o futuro do trabalho para seus clientes; ela também está tentando escalar sua própria organização remota, uma que abrange geografias, fusos horários e culturas diferentes. A contratação de Bailey a coloca na vanguarda do diálogo global sobre como as empresas enfrentam e aproveitam esses desafios.

"Como líder de pessoas, uma parte essencial do meu trabalho é ter a visão futura e liderar os negócios para esse fim. A Deel está realmente construindo esse futuro. Estou feliz em poder ajudar a Deel, nossos clientes e todo o setor de RH a moldar como será esse novo mundo de trabalho distribuído", disse Casey Bailey, chefe de pessoas.

Para ajudar a Deel e seus clientes a fazer o trabalho remoto dar certo, a Deel comprou a Roots por um valor não revelado. A tecnologia da Roots se integra a ferramentas de comunicação interna, como Slack e Microsoft Teams, para ajudar equipes distribuídas em qualquer lugar do mundo a se envolverem de forma mais significativa. Por meio de vários produtos da Roots, como PTO, 1:1, integração, conexões sociais e indicações de candidatos, as empresas podem otimizar processos para impactar positivamente o bem-estar e a produtividade dos funcionários e reduzir o esgotamento. A equipe Roots está se unindo à Deel e sua tecnologia estará disponível para todos os clientes nos próximos meses.

"A visão da Deel é fazer o trabalho dar certo para qualquer pessoa, independentemente de onde vivem ou do que amam fazer. Em um mundo e local de trabalho mais distribuídos, a construção de uma cultura forte, o aumento da colaboração e da inclusão além das fronteiras e a redução do esgotamento ainda precisam ser solucionados. A Roots pode ajudar a Deel e seus clientes a resolver esses problemas", disse Kevin Corliss, fundador e diretor executivo da Roots.

Sobre a Roots

A Roots cria produtos de software para ajudar as empresas a gerenciar e engajar melhor sua força de trabalho. Os aplicativos de mensagens da empresa, incluindo PTO, 1:1, integração, conexões sociais e indicações de candidatos, simplificam os processos de RH e impactam positivamente o bem-estar, produtividade e retenção de funcionários. A Roots é usada em mais de 65 países por clientes como Gitlab, Toptal, Miro e Affinity. Saiba mais em www.tryroots.io.

Sobre a Deel

A Deel é uma solução de conformidade e folha de pagamento líder global que ajuda empresas a contratar qualquer pessoa, esteja onde estiver no mundo. A tecnologia da Deel oferece recursos incomparáveis de folha de pagamento, RH, conformidade, prêmios, benefícios e outras funcionalidades necessárias para contratar e gerenciar uma equipe global.

Utilizando um processo de autoatendimento habilitado pela tecnologia, os clientes da Deel podem contratar prestadores de serviços independentes e funcionários em tempo integral em mais de 150 países, totalmente em conformidade com as normas vigentes e em questão de minutos. Com mais de 250 especialistas jurídicos, contábeis, de mobilidade e tributários como sócios e parceiros, a Deel possibilita que qualquer empresa crie, assine e envie contratos com conformidade local a partir de uma biblioteca de modelos, e remunere equipes em mais de 120 moedas com apenas um clique.

Fundada em 2019 por Alex Bouaziz e Shuo Wang, a Deel é uma empresa totalmente distribuída com funcionários localizados pelo mundo todo. Saiba mais sobre Deel aqui.

