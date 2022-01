Borussia Dortmund goleia Freiburg (5-1) e se aproxima do líder Bayern

O Borussia Dortmund, segundo colocado, obteve uma retumbante vitória por 5 a 1 sobre o Freiburg, com duas dobradinhas, de Thomas Meunier e Erling Haaland, nesta sexta-feira na abertura da 19ª rodada da Bundesliga.

A equipe amarela consegue assim colocar uma dose significativa de pressão sobre o líder, o Bayern de Munique, ficando provisoriamente três pontos atrás. O gigante bávaro visita o Colônia neste sábado.

"No ano passado ainda se falava que a Bundesliga se tornaria chata - e com razão, porque não estávamos no mesmo nível (do Bayern). Agora estamos a três pontos", disse o técnico do Dortmund, Marco Rose.

"Sempre dizemos que gostaríamos de trazer o troféu (da liga) para o Dortmund, mas o Bayern está fazendo uma excelente temporada e dando muito pouco.

"Temos que focar em nós mesmos."

O belga Meunier, ex-Paris Saint-Germain, abriu o caminho da vitória na primeira meia hora do jogo, com duas cabeçadas em cobranças de escanteio (aos 14 e 29 minutos).

Haaland marcou o terceiro pouco antes do intervalo (45 + 1), após receber de Jude Bellingham.

O bósnio Ermedin Demirovic (62) diminuiu para o Freiburg aos 61 minutos, mas o próprio Haaland voltou a balançar as redes aos 75, desta vez após um passe de Mahmoud Dahoud, fechando a goleada de 5 a 1 aos 86 minutos.

Haaland marcou 15 gols nos treze jogos que disputou nesta Bundesliga 2021-2022. Ele ainda está a cinco do líder da artilharia, o polonês Robert Lewandowski (Bayern Munique), que tem 20.

Esta vitória confirma que o Dortmund está determinado a lutar nesta liga alemã para tentar acabar com a hegemonia do Bayern.

Na rodada passada, o Borussia Dortmund já havia diminuído em três pontos sua distância em relação ao líder, o Bayern, que foi derrotado no início da segunda rodada do campeonato pelo Borussia Mönchengladbach.

A vitória do Borussia Dortmund em seu estádio nesta sexta-feira também aconteceu sem o apoio de seu tradicional 'jogador número 12', o público no Signal Iduna Park, local com capacidade para 82 mil espectadores. Devido às restrições sanitárias diante da pandemia, só poderia haver 750 torcedores convidados nas arquibancadas do enorme estádio.

O Freiburg está em quarto na tabela, ainda dentro da zona da Liga dos Campeões, mas essa derrota pode fazer com que perca posições.

O Bayer Leverkusen (5º) está apenas um ponto atrás e neste sábado visita o Borussia Mönchengladbach (12º).

O Colônia (6º) e o Union Berlin (7º) estão a dois pontos do quarto colocado e também ultrapassariam o Freiburg em caso de vitória, embora tenham jogos difíceis no sábado, contra o Bayern de Munique (1º) e o Hoffenheim (3º), respectivamente.

-- Jogos da 19ª rodada da Bundesliga e classificação:

- Sexta-feira:

Borussia Dortmund - Freiburg 5 - 1

- Sábado:

(12h30) Colônia - Bayern de Munique

Stuttgart - RB Leipzig

1. FC Union Berlin - Hoffenheim

Wolfsburg - Hertha Berlim

Mainz - Bochum

(15h30) B. Moenchengladbach - Bayer Leverkusen

- Domingo:

(12h30) Augsburg - Eintracht Frankfurt

(14h30) Arminia Bielefeld - Greuther Furth

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 43 18 14 1 3 57 18 39

2. Borussia Dortmund 40 19 13 1 5 49 29 20

3. Hoffenheim 31 18 9 4 5 38 27 11

4. Freiburg 30 19 8 6 5 31 23 8

5. Bayer Leverkusen 29 18 8 5 5 42 30 12

6. Colônia 28 18 7 7 4 30 28 2

7. 1. FC Union Berlin 28 18 7 7 4 25 23 2

8. Eintracht Frankfurt 27 18 7 6 5 29 27 2

9. RB Leipzig 25 18 7 4 7 34 23 11

10. Mainz 24 18 7 3 8 26 21 5

11. Bochum 23 18 7 2 9 17 26 -9

12. B. Moenchengladbach 22 18 6 4 8 24 33 -9

13. Hertha Berlim 21 18 6 3 9 21 38 -17

14. Wolfsburg 20 18 6 2 10 17 30 -13

15. Stuttgart 18 18 4 6 8 22 31 -9

16. Augsburg 18 18 4 6 8 18 29 -11

17. Arminia Bielefeld 17 18 3 8 7 16 24 -8

18. Greuther Furth 6 18 1 3 14 13 49 -36

