Bispo católico é absolvido por suposto estupro de uma freira na Índia

Um bispo indiano da Igreja Católica foi absolvido nesta sexta-feira (14) no julgamento por um suposto estupro de uma religiosa durante dois anos, segundo fontes judiciais.

Um tribunal do estado de Kerala, no sul do país, pronunciou um veredito lacônico de uma linha, rejeitando as acusações contra ele.

Foi acusado de estuprar a religiosa várias vezes, entre 2014 e 2016, enquanto dirigia a Ordem de Missionários de Jesus, em Kerala. Ele nega as acusações.

A Igreja Católica está envolvida em uma série de escândalos de abuso sexual em todo o mundo, mas Franco Mulakkal é o primeiro prelado indiano já julgado em tal marco.

A freira afirma ter se aproximado da Igreja em várias ocasiões, mas como suas queixas não eram recebidas, recorreu à polícia.

No entanto, depois de ter apresentado uma denúncia em 2018, a polícia não abriu a investigação até que cinco freiras começaram a se manifestar quase todos os dias para exigir justiça ao tribunal.

O clérigo foi detido no final de 2018 e colocado em liberdade sob fiança.

As religiosas escreveram ao Vaticano pedindo uma intervenção, em vão.

Em vez disso, se tornaram alvo de inúmeras críticas dentro da Igreja pela sua ação interpretada como uma rebelião.

Seu movimento ganhou destaque na imprensa nacional e dividiu a minoria cristã da Índia, que representa 2,3% da população do país de maioria hindu, segundo os dados do censo.

Kerala é considerada o berço do cristianismo na Índia, onde o apóstolo Tomás teria desembarcado no ano 52 depois de Cristo.

