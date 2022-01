Biden nomeará ex-número 2 do Tesouro para agência reguladora bancária do Fed

O presidente americano, Joe Biden, nomeará a ex-número 2 do Departamento do Tesouro Sarah Bloom Raskin, para dirigir a agência responsável pelo setor de regulação bancária no Federal Reserve (Fed, Banco Central dos Estados Unidos) - informou The Wall Street Journal.

Se for aprovada pelo Senado, assumirá como vice-presidente de supervisão do Fed, ficando responsável pela agência de regulação bancária mais importante do país, acrescentou o jornal, que cita a Casa Branca.

Sarah Raskin poderá substituir Randal Quarles, indicado por Donald Trump no governo anterior e que renunciou à posição em dezembro, no final do mandato do republicano.

Conhecida por defender mais ação contra a mudança climática, sua nomeação apaziguaria a ala mais progressista do Partido Democrata, que critica o presidente do Fed, Jerome Powell, por não agir o suficiente nesta frente. É provável que sua indicação enfrente resistência dos republicanos.

Professora de direito da Duke University e casada com o representante (deputado) democrata Jamie Raskin, Sarah já atuou como governadora do Fed. Foi nomeada pelo então presidente Barack Obama, em 2010, junto com a atual secretária do Tesouro e ex-presidente do Fed, Janet Yellen.

