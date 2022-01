Ataque cibernético atinge sites do governo ucraniano

Sites do governo ucraniano foram alvo, na madrugada de hoje (14) de ataque cibernético em grande escala, que não foi imediatamente reivindicado e ocorre em cenário de alta tensão entre os dois países.

"O site oficial do Ministério da Educação e Ciência está temporariamente fora do ar devido ao ataque global", anunciou o ministério em sua página no Facebook.

Os sites de outros ministérios, incluindo o das Situações de Emergência, também se encontravam inacessíveis.

Suspeita

O Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano suspeita que tenha partido da Rússia o ataque cibernético de hoje e lembrou ações semelhantes que teriam sido procedentes de Moscou. O alto representante da diplomacia europeia, Josep Borrel, garantiu que serão mobilizados todos os recursos para ajudar a Ucrânia.

* Com informações da RTP - Rádio e Televisão de Portugal

