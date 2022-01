Andy Murray chega em Sydney a sua primeira final desde 2019

O ex-número 1 do mundo Andy Murray, que está fora do top 100 devido a lesões, se classificou nesta sexta-feira para sua primeira final no circuito ATP em dois anos.

O britânico de 34 anos (135º do mundo) venceu o americano Reilly Opelka (25º) na semifinal por 6-7 (6/8), 6-4 e 6-4 abrindo assim as portas para sua primeira final desde Antuérpia, em outubro de 2019, onde conquistou seu 46º e último título no circuito.

Murray, três vezes campeão do Grand Slam, enfrentará na final deste sábado, dois dias antes do início do Aberto da Austrália, o russo Aslan Karatsev (20º), que derrotou o também britânico Daniel Evans (26º) por 6-3, 6-7 (13/15), 6-3 na segunda semifinal.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No feminino, a tcheca Barbora Krejcikova (N.4 do mundo) salvou sete match points contra a estoniana Anett Kontaveit (7ª) para chegar à final.

A campeã de Roland Garros venceu por 0-6, 6-4 e 7-6 (12/14) após uma batalha de duas horas.

Na final, ela vai enfrentar a espanhola Paula Badosa (9ª), que derrotou com facilidade a russa Daria Kasatkina (26ª) por 6-2, 6-2.

-- Resultados da rodada do torneio de Sydney:

. Simples masculino (semifinais):

Aslan Karatsev (RUS/N.1) x Daniel Evans (GBR/N.3) 6-3, 6-7 (13/15), 6-3

Andy Murray (SCO) x Reilly Opelka (EUA/N.4) 6-7 (6/8), 6-4, 6-4

. Simples feminino (semifinais):

Barbora Krejcikova x Anett Kontaveit 0-6, 6-4, 7-6 (14/12)

Paula Badosa (ESP) x Daria Kasatkina (RUS) 6-2, 6-2

mp/gf/mdm/bde/iga/aam

Tags