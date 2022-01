Wall Street fecha em forte queda

Wall Street não conseguiu se sustentar nesta quinta-feira e fechou em forte queda, novamente puxada pelo setor de tecnologia, enquanto os investidores assimilavam os novos dados sobre o emprego e a inflação.

De acordo com os resultados provisórios do fechamento, o índice Dow Jones caiu 0,48%, a 36.115,27 pontos. O Nasdaq, onde estão concentradas as ações de tecnologia, caiu 2,51%, a 14.806,81 pontos, e o S&P 500, 1,42%, a 4.659,23 pontos.

Os investidores assimilaram durante o dia "dados econômicos mistos, que mostraram que, embora os preços ao produtor tenham sido mais moderados do que o esperado mês a mês (+ 0,2%), eles permaneceram muito altos ano após ano (+9,7%)", explicaram analistas da Schwab. "Além disso, os pedidos de seguro-desemprego aumentaram inesperadamente pela segunda semana consecutiva, possivelmente devido ao impacto da disseminação da variante Ômicron, embora eles mantenham a tendência de queda."

