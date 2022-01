Suprema Corte dos EUA bloqueia decisão de Biden de impor vacinação nas empresas

A Suprema Corte dos Estados Unidos bloqueou nesta quinta-feira (13) a decisão do presidente Joe Biden de impor a vacinação contra a covid-19 nas empresas com mais de cem funcionários, o que representa um duro golpe nos esforços do líder democrata.

Mas, em contraste, a máxima instância judicial americana, validou a obrigação de vacinação para funcionários públicos de instituições sanitárias que dependam de fundos federais.

