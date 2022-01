Seis pessoas acusadas na Rússia por estupros e torturas na prisão

A Rússia anunciou nesta quinta-feira (13) que seis pessoas, entre elas dois funcionários dos presídios, foram acusados no marco de um escândalo que abalou o país em outubro após a divulgação de vídeos que mostravam estupros e torturas na prisão.

"Quatro detentos foram acusados de violência sexual" e dois funcionários da prisão-hospital de Saratov (centro da Rússia) de "abuso de poder", disse nesta quinta-feira o chefe do principal órgão de investigação criminal da Rússia, Alexander Bastrykin, em entrevista com a agência de notícias estatal RIA Novosti.

Segundo os investigadores, os detidos, sob ordem da equipe dessa prisão-hospital, cometeram sistematicamente atos violentos de caráter sexual contra detentos em 2020-2021.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Seu objetivo era intimidar e extorquir" suas vítimas, acrescentou Bastrykin.

No início de outubro, a ONG dedicada à situação dos presos na Rússia, Gulagu.net, publicou vídeos de maus-tratos, fornecidos por um denunciante, Serguéi Savalev, um ex-detido que durante sua passagem pela prisão teve acesso a essas gravações quando aparentemente realizava manutenção de computadores.

As revelações das torturas levaram à destituição do diretor do FSIN (serviços penitenciários russos) e de funcionários do centro em Saratov, assim como à renúncia do chefe dos serviços penitenciários locais.

A princípio, as autoridades russas acusaram e emitiram uma ordem de prisão contra o denunciante, que fugiu da Rússia para a França, onde pediu asilo. No entanto, várias investigações foram abertas.

O sistema penitenciário russo é frequentemente acusado por escândalos de torturas. Guardas ou outros detidos sob suas ordens cometem esses atos de uma forma quase institucionalizada, principalmente para obter confissões.

as/jbr/mp/alf/ial/mis/bl/aa

Tags