Renault aponta 100% de vendas elétricas na Europa em 2030

A fabricante francesa Renault não aposta mais em 90% e sim em 100% das vendas elétricas na Europa em 2030, anunciou o diretor-geral do grupo, Luca de Meo, nesta quinta-feira (13).

"Decidimos preparar as condições para que a Renault seja uma marca 100% elétrica em 2030 no território europeu", afirmou de Meo.

A marca lança este ano uma versão elétrica do sedan Mégane e depois uma versão moderna do pequeno Renault 5, ambos fabricados no norte da França.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Seguirá (sua outra marca) Dacia e sua eletrificação será coerente com uma posição que nos impõe não aumentar os preços", destacou de Meo.

Em uma reunião com jornalistas no "Technocentre Renault" de Guyancourt (subúrbio de Paris), Luca de Meo disse que os problemas de abastecimento em semicondutures continuarão em 2022 e que "o pior" será no primeiro semestre.

"Não se pode esperar uma solução a curto prazo", disse. Cerca de 500.000 veículos não serão produzidos devido a essas dificuldades, confirmou o diretor.

tsz/uh/me/mb/aa

Tags