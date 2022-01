Procuradoria apresenta acusação contra dois ex-ministros bolivianos, um detido nos EUA

A procuradoria da Bolívia apresentou nesta quinta-feira (13) na justiça uma acusação por vários crimes contra dois ministros da ex-presidente interina de direita Jeanine Áñez, um deles detido nos Estados Unidos por corrupção.

O procurador-geral Juan Lanchipa disse durante coletiva de imprensa que foi apresentada "a acusação formal contra nove pessoas que teriam estado envolvidas no processo de contratação direta de aquisição excepcional de gases antidistúrbios ou antimotins para a Polícia Boliviana na gestão de 2019".

Ele destacou que os acusados perante a justiça são os ex-ministros de Governo (Casa Civil), Arturo Murillo, da Defesa, Luis Fernando López, seis subordinados dos dois ministérios e o empresário americano Bryan Samuel Berkman.

Lanchipa destacou que o "dano econômico ao Estado é de 16 milhões de bolivianos", cerca de 2,3 milhões de dólares.

A equipe de procuradores estabeleceu que os crimes cometidos pelos ex-funcionários são, principalmente, negociações incompatíveis com o cargo, contratos lesivos ao Estado, conduta antieconômica e enriquecimento ilícito, e que a pena máxima é de dez anos.

A justiça ainda não definiu quando começará o processo penal.

Murillo foi detido em maio do ano passado nos Estados Unidos e indiciado por corrupção no mesmo caso: a compra de material antidistúrbios, em meio a uma convulsão social que se seguiu à renúncia do ex-presidente Evo Morales em 2019.

Em separado, a justiça americana destacou que três empresários bolivianos são suspeitos de terem pago, entre novembro de 2019 e abril de 2020, cerca de 602.000 dólares em propinas a funcionários públicos de seu país.

Murillo aguarda o início de seu julgamento no estado da Flórida.

O procurador Lanchipa lembrou que em setembro passado pediu-se aos Estados Unidos a extradição de Murillo. No caso do ex-ministro López, a autoridade disse que sua localização é desconhecida, embora veículos locais tenham informado que ele está no Brasil.

No fim de 2019, registraram-se violentos confrontos na Bolívia. O aimara Morales renunciou em novembro, após quase 14 anos no poder, depois que a oposição denunciou que ele cometeu fraude nas eleições presidenciais de outubro deste ano.

Uma investigação da CIDH estabeleceu que nestes meses foram registradas 37 mortes em confrontos entre civis e forças combinadas de militares e policiais.

Por este caso e outros supostos delitos, Áñez está detida desde março de 2020.

