Preços do petróleo se estabilizam

Os preços do petróleo tiveram leve queda nesta quinta-feira, antes da divulgação de um indicador sobre as importações chinesas do combustível.

O barril do Brent para entrega em março, principal contrato negociado em Londres, fechou com pequena queda de 0,23%, a 84,47 dólares. Em Nova York, o barril do WTI para entrega em fevereiro fechou em queda de 0,62%, a 82,12 dólares.

Para Robert Yawger, chefe da divisão de futuros da Mizuho Securities, "há uma tendência a não assumir posições longas até a noite de hoje". Segundo ele, essa cautela está ligada, segundo ele, à perspectiva de divulgação nesta sexta-feira das importações chinesas do mês de dezembro.

