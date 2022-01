Novo governador opositor do estado de Chávez se reúne com Maduro

O opositor Sergio Garrido, novo governador do estado venezuelano de Barinas, reuniu-se nesta quinta-feira com o presidente Nicolás Maduro, quatro dias após a repetição da eleição na terra natal de Hugo Chávez.

A estatal VTV transmitiu imagens da reunião, que aconteceu no palácio presidencial de Miraflores, em Caracas, a portas fechadas. "Apertei a sua mão e dei a ele todo o meu apoio institucional e político", declarou Maduro em outro ato oficial.

"Conversamos bastante, insisti com ele em vários assuntos, a necessidade de construir uma oposição que dialogue, democrática, eleitoral, moral, política. Discutimos suas preocupações com os problemas de Barinas, sua visão", continuou o presidente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Garrido, eleito no último domingo, após a repetição das eleições de 21 de novembro por ordem judicial, havia antecipado no dia seguinte à AFP que estava disposto a conversar com o chavismo a fim de buscar soluções para os problemas em seu estado.

ba/jt/ag/dl/lb

Tags