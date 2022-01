Napoli perde para a Fiorentina (5-2) e é eliminado nas oitavas da Copa da Itália

O Napoli perdeu em casa por 5 a 2 para a Fiorentina e foi eliminado nesta quinta-feira pelas oitavas de final da Copa da Itália, no final de uma prorrogação que terminou com nove jogadores, contra dez da equipa toscana.

A Fiorentina enfrentará nas quartas de final a Atalanta, que se classificou na quarta-feira após vencer o Unione Venezia por 2 a 0.

O sérvio Dusan Vlahovic, mais rápido que Axel Tuanzebe, colocou a Fiorentina na frente aos 41 minutos, mas o Napoli respondeu com um gol do belga Dries Mertens (44).

A Fiorentina, que nos acréscimos da primeira etapa (45 + 2) ficou com dez em campo devido à expulsão do seu goleiro Bartlomiej Dragowski, conseguiu voltar a ficar em vantagem com um gol de Cristiano Biraghi (57).

O Napoli sofreu então duas expulsões, as do mexicano Hirving Lozano (84) e do espanhol Fabián Ruiz (90+3), mas conseguiu forçar a prorrogação ao marcar um gol de empate nos últimos instantes por meio de Andrea Petagna (90 + 5).

Mas nessa prorrogação, o Napoli sofreu com o cansaço por ter de jogar com nove jogadores e só conseguiu se fechar tentando evitar a ofensiva dos visitantes.

Lorenzo Venuti (105+1) colocou a Fiorentina na frente novamente e depois Krzysztof Piatek (108) e Youssef Maleh (119) garantiram a vitória.

--- Jogos das oitavas de final da Copa da Itália (horário de Brasília):

- Quarta-feira 12 de janeiro:

(+) Atalanta 2 Muriel (12), Maehle (88)

Unione Venezia 0

- Quinta-feira 13 de janeiro:

Napoli 2 Mertens (44), Petagna (90+5)

(+) Fiorentina 5 Vlahovic (41), Biraghi (58), Venuti (105+1), Piatek (108), Maleh (119)

Em andamento:

AC Milan - Genoa

- Terça-feira 18 de janeiro:

(13h30) Lazio - Udinese

(17h00) Juventus - Sampdoria

- Quarta-feira 19 de janeiro:

(13h30) Sassuolo - Cagliari

(17h00) Inter - Empoli

- Quinta-feira, 20 de janeiro:

(17h00) AS Roma - Lecce (D2)

(+): classificados para as quartas de final

alu/hpa/dr/aam

