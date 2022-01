Manchester City e Chelsea fazem duelo de gigantes na Premier League

Grande parte do interesse pela 22ª rodada da Premier League se concentrará no início da tarde de sábado, quando o líder do campeonato Manchester City e o segundo colocado Chelsea vão se enfrentar.

Dez pontos separam a equipe de Pep Guardiola do atual campeão europeu na classificação, portanto, se os 'Citizens', que conquistaram onze vitórias consecutivas no campeonato, vencerem os 'Blues', o campeonato poderá ficar encaminhado, se o Liverpool, terceiro com onze pontos a menos que o City, embora com um jogo a menos, tampouco fizer sua parte.

Os 'Reds', que não podem contar com seus astros Mohamed Salah e Sadio Mané, ambos na Copa Africana das Nações, recebem o Brentford (13º) no domingo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A jornada dominical também vai ver de luta pelo 4º lugar, que dá acesso à próxima Liga dos Campeões, com o dérbi do Norte de Londres entre Arsenal (4º com 35 pontos) e Tottenham (6º com 33 pontos e dois jogos a menos).

Depois de perder para o City no dia 1º de janeiro, o Arsenal precisa manter a linha ascendente contra os 'Spurs' que foram eliminados esta semana pelo Chelsea da Copa da Liga, mas que somam 5 vitórias e 3 empates na Premier League desde a chegada ao comando do técnico italiano Antonio Conte.

O West Ham (4º com 37 pontos) recebe o Leeds (16º) de Marcelo Bielsa, que precisa urgentemente somar pontos para se afastar da zona de rebaixamento.

E nessa luta pela permanência na elite do futebol inglês, vários duelos entre rivais diretos serão disputados: o Newcastle (19º) receberá o Watford (17º) e o lanterna Norwich joga em casa contra o Everton (15º).

--- Programação da 22ª rodada do campeonato inglês e classificação:

- Sexta-feira:

(18h00) Brighton - Crystal Palace

- Sábado:

(10h30) Manchester City - Chelsea

(13h00) Burnley - Leicester

Wolverhampton - Southampton

Norwich City - Everton

Newcastle - Watford

(15h30) Aston Villa - Manchester United

- Domingo:

(12h00) Liverpool - Brentford

West Ham - Leeds

(14h30) Tottenham - Arsenal

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 53 21 17 2 2 53 13 40

2. Chelsea 43 21 12 7 2 45 16 29

3. Liverpool 42 20 12 6 2 52 18 34

4. West Ham 37 21 11 4 6 39 27 12

5. Arsenal 35 20 11 2 7 33 25 8

6. Tottenham 33 18 10 3 5 23 20 3

7. Manchester United 31 19 9 4 6 30 27 3

8. Wolverhampton 28 19 8 4 7 14 14 0

9. Brighton 27 19 6 9 4 20 20 0

10. Leicester 25 18 7 4 7 31 33 -2

11. Southampton 24 20 5 9 6 24 30 -6

12. Crystal Palace 23 20 5 8 7 29 30 -1

13. Brentford 23 20 6 5 9 24 30 -6

14. Aston Villa 22 19 7 1 11 25 30 -5

15. Everton 19 18 5 4 9 23 32 -9

16. Leeds 19 19 4 7 8 21 37 -16

17. Watford 13 18 4 1 13 22 36 -14

18. Burnley 11 17 1 8 8 16 27 -11

19. Newcastle 11 19 1 8 10 19 42 -23

20. Norwich City 10 20 2 4 14 8 44 -36

./bds/mcd/aam

Tags