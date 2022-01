Jornal inglês revela festa em Downing Street na véspera do funeral do príncipe Philip

Funcionários do gabinete do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, tomaram bebidas de despedida em homenagem a dois colegas durante o confinamento e na véspera do funeral do príncipe Philip, informou o The Telegraph nesta quinta-feira (13).

Assessores e funcionários se reuniram em dois eventos separados depois de trabalhar em 16 de abril de 2021 para dar adeus ao diretor de comunicação James Slack e a um fotógrafo pessoal do primeiro-ministro conservador, observou o jornal.

De acordo com testemunhos ao Telegraph, álcool foi consumido em abundância em ambos os eventos e alguns convidados dançaram até tarde da noite.

Johnson enfrenta pedidos de renúncia, inclusive de seu próprio partido, por supostas festas em Downing Street enquanto o Reino Unido estava sob confinamento rígido para conter a propagação do vírus.

Além disso, no caso revelado por este jornal conservador, os acontecimentos ocorreram em meio ao luto nacional pela morte do marido da rainha Elizabeth II, o príncipe Philip, cujo funeral foi realizado no dia seguinte e foi marcado por medidas sanitárias.

A cerimônia deixou a imagem marcante da monarca solitária nos bancos da igreja para cumprir as medidas de distanciamento social impostas pela pandemia.

