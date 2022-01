Espanha autoriza quarta dose da vacina anticovid a pessoas vulneráveis

A Espanha oferecerá a quarta dose da vacina contra o coronavírus a pessoas vulneráveis como as imunodeprimidas, anunciaram nesta quinta-feira (13) as autoridades sanitárias.

Pessoas com câncer, que fazem diálise ou receberam transplante, entre outras, e aquelas "que fazem tratamento com remédios imunossupressores receberão uma dose de reforço aos 5 meses da última dose", informou o ministério da Saúde no Twitter.

