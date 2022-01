Comunicado do Business Wire :UAE Research Program for Rain Enhancement Science

O Programa de Pesquisa para a Ciência de Aumento das Chuvas dos Emirados Árabes Unidos (UAE Research Program for Rain Enhancement Science, UAEREP) anunciou os vencedores de seu quarto ciclo de subsídios durante cerimônia realizada na Expo 2020 Dubai sob os auspícios de Sua Alteza Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro de Assuntos Presidenciais dos Emirados Árabes Unidos (EAU). Cada vencedor receberá um subsídio de US$ 1,5 milhão distribuído ao longo de três anos.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20220113005698/pt/

Group photo of the UAE Research Program for Rain Enhancement Science's 4th Cycle Award Ceremony (Photo: AETOSWire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os vencedores do quarto ciclo são o Dr. Bradley Baker, investigador principal da SPEC Inc., que recebeu o subsídio por sua proposta de pesquisa "Enhancing Rain in the UAE via Hygroscopic Seeding with Nano-Seeding Material" (Aumento pluviométrico nos EAU por meio de semeadura higroscópica com material de nanosemeadura); e o Dr. Luca Delle Monache, vice-diretor do Centro para Extremos Climáticos e de Água Ocidentais (Center for Western Weather and Water Extremes, CW3E), Instituto Scripps de Oceanografia, Universidade da Califórnia San Diego, por sua pesquisa "A Hybrid Machine Learning Framework for Enhanced Precipitation Nowcasting" (Uma estrutura híbrida de aprendizado de máquina para aprimorar a previsão presente de precipitações).

O projeto do Dr. Baker busca determinar se os efeitos do agente de semeadura por nanomateriais e de geradores de carga elétrica estimularão um processo de gelo secundário que possa levar ao aumento pluviométrico. O trabalho incorpora sofisticadas simulações numéricas de nuvens cumulus com medições utilizando a aeronave de pesquisa Learjet da SPEC Incorporated em conjunto com a aeronave de semeadura de nuvem King Air do Centro Nacional de Meteorologia (National Center of Meteorology, NCM).

O projeto do Dr. Delle Monache busca criar uma plataforma de teste de pesquisa e operações com inteligência artificial (IA) nos EAU, desenvolvendo uma nova estrutura de IA para combinar observações via satélite, dados de radares climáticos terrestres, pluviômetros e estimativas de previsão climática numérica para extrair recursos e gerar produtos de modo a determinar o momento e a localização ideais para a semeadura de nuvens. Isso vai gerar uma estimativa de precipitação quantitativa mais precisa para a avaliação de programas de aumento pluviométrico.

Sua Excelência, Dr. Abdulla Al Mandous, diretor geral do NCM e presidente da Associação Regional II (Ásia) da Organização Meteorológica Mundial, declarou: "O programa foi lançado para garantir a segurança hídrica global por meio de inovações na pesquisa de aumento pluviométrico. Temos certeza de que as propostas vencedoras, juntamente com os projetos já premiados, proporcionarão uma base científica sólida para desenvolver soluções promissoras que superem desafios do estresse hídrico".

Alya Al Mazroui, diretora do UAEREP, afirmou: "Com o quarto ciclo em andamento, temos orgulho das conquistas obtidas pelo programa desde sua criação. Os novos premiados contribuirão para o avanço da pesquisa de aumento pluviométrico colaborando estreitamente com os vencedores dos ciclos anteriores, além de abordar novos aspectos de pesquisa como inteligência artificial e aprendizado de máquina".

*Fonte: AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220113005698/pt/

Contato

Mohamed Al Muhairi, 00971506621005 [email protected]

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags