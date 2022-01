Comunicado do Business Wire :Lenovo

Enquanto empresas estão começando a encontrar seu ritmo com o trabalho remoto, o local de trabalho começou a evoluir novamente com o surgimento do metaverso. Uma nova pesquisa da Lenovo1 revela que quase metade dos funcionários (44%) estão dispostos a trabalhar no metaverso e acreditam que ele pode oferecer benefícios como produtividade para o local de trabalho.

O metaverso é primariamente definido como um espaço digital compartilhado com representações digitais de pessoas, lugares e objetos. No futuro, o metaverso pode ser uma extensão altamente imersiva do mundo físico, com sua rica interface de usuário. No nível empresarial, isso gera possibilidades para que empresas criem um local de trabalho mais viável e interativo.

Entretanto, existe um ceticismo em relação às capacidades das empresas para alcançar isso. Dois em cada cinco (43%) dos entrevistados acreditam que seus empregadores não têm, ou provavelmente não têm, o conhecimento ou experiência que lhes permita trabalhar no metaverso do futuro.

Ken Wong, presidente da Lenovo Solutions and Services Group: "A pandemia desafiou todos nós a nos adaptar a novas formas de trabalho - forçando organizações de todos os tamanhos a evoluir em um ritmo exponencial. O metaverso oferece novas oportunidades às empresas, além de desafios tecnológicos mais complexos, como a necessidade por mais poder de computação, hardware melhor integrado e soluções de TI mais simples e flexíveis".

As principais conclusões da pesquisa incluem:

-- Enquanto metade dos funcionários (44%) estão dispostos a trabalhar no metaverso, 20% não querem, e 21% afirmam que são indiferentes e outros 15% afirmam que não têm certeza.

-- Metade dos trabalhadores adultos (51%) concordam que a velocidade de adoção de novas tecnologias pelo empregador é um indicador de prontidão para novas realidades tecnológicas, como a realidade física virtualmente aprimorada do metaverso.

-- Trabalhadores adultos no Brasil (53%), Singapura (51%) e China (54%) estão igualmente divididos, com cerca de metade deles confiantes de que seus empregadores têm a habilidade para possibilitar um ambiente de trabalho no metaverso, e a outra metade menos confiante. Por outro lado, trabalhadores adultos no Reino Unido (30%) e Japão (18%) estão menos otimistas.

-- Enquanto 44% acreditam que o metaverso melhorará a produtividade no trabalho, três em cada cinco (59%) não acreditam ou não têm certeza de que seus empregadores estão investindo o suficiente em TI para ajudá-los a maximizar sua produtividade.

"Apesar de o metaverso ainda não ser onipresente, as empresas podem começar a melhorar a produtividade no trabalho. Elas não precisam de mais investimentos significativos de capital para alcançar isso. O modelo 'como serviço' ou de 'pagamento conforme o uso' oferece a flexibilidade, eficiência de custos e escalabilidade para se adaptar a cada circunstância exclusiva da empresa", acrescentou Wong.

Para gerenciar uma tecnologia cada vez mais complexa, as empresas precisam de soluções de TI simples e flexíveis. As soluções da Lenovo incluem a plataforma ThinkReality, que está alimentando o metaverso empresarial com um portfólio de hardware, software e serviços premiados.

O mercado 'como serviço' está crescendo quatro vezes mais que o mercado total endereçável de serviços de TI.2 Soluções 'como serviço' oferecem suporte e serviços de operações vitais, permitindo que empresas utilizem tecnologia para escalonar rapidamente, reduzir custos e alcançar maior eficiência. Com suas ofertas flexíveis e transparentes, a Lenovo ajuda organizações desde o setor educacional ao aeroespacial a otimizar a tecnologia certa com o potencial de transformar e preparar suas operações para o futuro.

"Estamos apenas conhecendo superficialmente o metaverso, sem mencionar a nova economia da Web 3.0. Por enquanto, o metaverso abre um mundo de possibilidades para empresas, que de acordo com nossa pesquisa, onde quase metade dos funcionários estão dispostos a participar. Para entendê-lo, as empresas precisam identificar novas maneiras para aproveitar ao máximo suas tecnologias. As ofertas 'tudo como serviço' da Lenovo podem ajudar organizações a liberar todo seu potencial", afirmou Wong.

