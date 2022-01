Comunicado do Business Wire :i2c Inc.

A i2c Inc.,uma líder em pagamentos digitais e tecnologia bancária, nomeou hoje Serena Smith como sua nova diretora de clientes. Reportando-se a Amir Wain, fundador e diretor executivo da i2c Inc., Serena supervisiona a gestão global de contas para novos e atuais relacionamentos com clientes, apoiando o sucesso dos clientes e garantindo excelência nas jornadas dos clientes em todas as linhas de produtos, à medida que a empresa continua sua expansão global e rápido crescimento.

Serena traz mais de duas décadas de experiência para seu novo cargo, tendo anteriormente ocupado posições de liderança na RealPage, a maior plataforma de tecnologia que atende o setor imobiliário, no Texas Capital Bank e na FIS. Serena passou 16 anos na FIS em várias funções globais, onde nos três últimos anos atuou como executiva da divisão de operações bancárias internacionais e pagamentos e ocupou tanto a responsabilidade comercial quanto financeira das linhas de produtos de pagamentos em tempo real e pagamentos corporativos. Esses cargos garantiram a Serena notáveis reconhecimentos, como os prêmios 2019 Women in Payments USA, 2018 American Business Maverick of the Year e o 2017 PaymentsSource 25 Most Influential Women in Payments, entre outros. Serena falou em várias conferências de pagamentos, foi entrevistada por publicações do setor mundialmente reconhecidas, atuou como membro ou presidiu diversos comitês de pagamentos altamente conceituados e escreveu inúmeros blogs sobre pagamentos.

"Eu não poderia estar mais feliz em trazer Serena para nossa equipe de liderança em um momento tão empolgante para nossa empresa e o setor. Ela traz uma valiosa experiência para a i2c na entrega de sucesso de clientes para equipes globais, com um histórico comprovado de construção de robustas parcerias no setor de pagamentos", afirmou Amir Wain, fundador e diretor executivo da i2c Inc. "Estamos dedicados a entregar experiências superiores aos clientes e tenho certeza de que Serena é a escolha certa para supervisionar esse compromisso à medida que continuamos a escalar as operações para atender à demanda de nossos clientes."

"Fazer parte da equipe i2c em um momento tão crucial para o setor de pagamentos é uma oportunidade empolgante e gratificante", disse Serena Smith. "Os clientes estão inovando suas ofertas de pagamentos e operações bancárias digitais de ponta a ponta para acompanhar o ritmo das expectativas do consumidor de hoje, e a i2c é reconhecida por entregar soluções visionárias com alcance, velocidade e confiabilidade sem igual. Espero dar suporte aos clientes da i2c com criatividade e eficácia enquanto a empresa continua crescendo e atendendo clientes no mundo inteiro".

A contratação de Serena faz parte do compromisso da i2c para expandir suas operações globais e produtos. Recentemente, a i2c estabeleceu um referencial no setor com mais de 20 novas implementações em dez mercados em um mês, e está pronta para lançar outras 50 implementações antes do final do primeiro trimestre de 2022.

Sobre a i2c, Inc.

A i2c é uma fornecedora global de soluções de pagamento e serviços bancários altamente configuráveis. Utilizando a "tecnologia modular" exclusiva da i2c, os clientes podem criar e gerenciar um amplo conjunto de soluções para crédito, débito, pré-pago, empréstimos e muito mais, tudo com facilidade, rapidez e eficiência de custo. A i2c oferece flexibilidade, agilidade, segurança e confiabilidade sem paralelos a partir de uma única plataforma de software como serviço (SaaS). Fundada em 2001 e sediada no Vale do Silício, a tecnologia de nova geração da i2c ajuda milhões de usuários em mais de 200 países e territórios, em todos os fusos horários. Para saber mais, acesse www.i2cinc.com e siga-nos em @i2cinc.

Contato

Heather Clifton Diretora de Marketing [email protected]

