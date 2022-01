Comunicado do Business Wire :EH Group

A EH Group Engineering AG ("EH Group"), desenvolvedora e fabricante de células a combustível inovadoras com baixo custo de produção e alta densidade de energia, anunciou hoje que arrecadou mais de 5 milhões de francos suíços em um financiamento prévio de Series A. A AP Ventures, uma importante investidora em tecnologias inovadoras de hidrogênio, participou da campanha para levantar fundos. A renda será destinada à instalação da tecnologia própria de montagem de pilha do EH Group, bem como ao desenvolvimento contínuo dos primeiros produtos comerciais de pilha de células a combustível da empresa. O EH Group buscará arrecadar capital adicional em 2022 para financiar sua progressão rumo à implementação em escala comercial.

As células a combustível de hidrogênio são vistas cada vez mais como uma tecnologia atraente para descarbonizar grandes partes da indústria, em particular o transporte pesado. Os dois principais obstáculos para a adoção mais ampla das células a combustível são os custos e a escala de produção dos sistemas de células a combustível. O EH Group desenvolveu uma tecnologia própria para ajudar a lidar com essas duas limitações, com o objetivo de criar células a combustível com alta densidade de energia que podem ser produzidas em escala e custo para atender de forma competitiva à demanda global em aplicações móveis e estacionárias.

"Estamos muito satisfeitos por contar com um investidor de destaque, como é o caso da AP Ventures, em nossa jornada ambiciosa. Sua longa trajetória de investimento em toda a cadeia de valor do hidrogênio é inigualável. Queremos capturar sinergias e aprofundar nosso relacionamento o mais rápido possível, à medida que trabalhamos para acelerar nossas implementações de células a combustível", disse Christopher Brandon do EH Group.

"É uma honra investir e apoiar Mardit, Chris e o restante da equipe do EH Group. Acreditamos que esta tecnologia tem o potencial de mudar as regras do jogo e visa dois desafios importantes para tornar as células a combustível e o hidrogênio, como um vetor global de descarbonização, mais competitivos", afirmou Andrew Hinkly, sócio-gerente da AP Ventures.

Sobre o EH Group

Fundado em 2017, o EH Group está focado na concepção e produção de sua inovadora tecnologia de células a combustível, tanto em aplicações estacionárias quanto móveis. Suas pilhas e sistemas de células a combustível de alto desempenho oferecem uma densidade de potência líder no mercado. A efetivação de um processo de produção totalmente automatizado visa a ampla implementação de sua tecnologia de células a combustível para um futuro descarbonizado. A sede do EH Group está na Suíça. https://www.ehgroup.ch/

Sobre a AP Ventures

A sede da AP Ventures está em Londres e a empresa administra fundos de capital de risco com mandato mundial para investir em novas tecnologias e negócios pioneiros que visam resolver desafios globais, como integração de energia renovável, escassez de recursos e uma população crescente. A AP Ventures investe no setor de hidrogênio desde 2013 e é reconhecida como um fundo de capital de risco líder em toda essa cadeia de valor. A AP Ventures administra US$ 395 milhões em ativos em nome de 12 LPs e atualmente possui um portfólio de 17 empresas de tecnologia em toda a cadeia de valor do hidrogênio. A AP Ventures é liderada por Andrew Hinkly (sócio-gerente) e Kevin Eggers (sócio). Mais informações em: www.apventures.com

Contato

Para mais informações, entre em contato com: Christopher Brandon, cofundador [email protected]

