Comunicado do Business Wire :Diligent

Diligent, líder mundial em governança moderna, fornecendo soluções SaaS em governança, risco, conformidade e ESG, anuncia hoje um crescimento incrivelmente alto ano a ano para seus negócios direcionados por missões, resultando em mais de 8.500 clientes no setor público, saúde comunitária, educação primária e entidades sem fins lucrativos em todo o mundo. Devido à pandemia, quase todas as organizações tiveram que colocar sua liderança e governança online e, como resultado, o software BoardEffectda Diligent, uma solução de gestão de conselhos otimizada para organizações sem fins lucrativos, foi implementada por quase o triplo dos conselhos e comitês de qualquer outro provedor com foco neste setor.

Desde 2017, a Diligent fornece ferramentas e tecnologia de cooperação que permitem que o setor público, saúde comunitária, educação e grupos sem fins lucrativos transformem digitalmente seus recursos de governança, impulsionando a eficiência, protegendo informações confidenciais, permitindo transparência e navegando pela cooperação remota de modo eficaz. A Diligent reconheceu que o ônus recai sobre líderes e membros do conselho para impulsionar iniciativas de transformação digital, muitas vezes com recursos e conhecimentos limitados. Em resposta, a empresa criou ferramentas econômicas que dão suporte à coordenação ágil e ao vivo de reuniões em uma esfera virtual segura, para que as organizações e as comunidades que atendem possam manter a continuidade e a conectividade, enquanto funcionam remotamente em um mundo virtual em rápida mudança.

"Na Diligent, entendemos que os clientes direcionados por missões enfrentam desafios únicos, mas muitas vezes não são profissionais de governança ou profissionais de risco e conformidade. Ouvimos atentamente e os ajudamos a articular suas demandas específicas para que possamos oferecer soluções para satisfazer estas necessidades", disse MarKeith Allen, Vice-Presidente Sênior e Diretor Geral de Organizações Direcionadas por Missões da Diligent. "Trazemos a experiência do setor corporativo ao mundo sem fins lucrativos para ajudá-los a navegar no cenário cada vez mais complexo de responsabilidades e deveres, ao oferecer soluções de governança modernas e específicas do setor para ajudar a simplificar os processos de gestão do conselho de modo seguro."

"Ao enfrentar desafios de organizações direcionadas por missões com recursos limitados enfatiza a necessidade de gestão de riscos, conformidade e boa governança mais do que nunca", declarou Brian Stafford, Diretor Executivo da Diligent. "Parte do nosso foco na Diligent é retribuir às comunidades e organizações sem fins lucrativos onde vivemos. É por isto que ser líder neste espaço é essencial para quem somos e para a empresa que aspiramos construir."

Sobre a Diligent:

A Diligent é líder mundial em governança moderna, oferecendo soluções SaaS em governança, risco, conformidade e ESG. Atendendo a mais de 1 milhão de usuários de mais de 25.000 clientes em todo o mundo, capacitamos líderes transformacionais com tecnologia, percepções e confiança para gerar maior impacto e liderar com propósito. Saiba mais em diligent.com.

