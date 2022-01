Comissão que investiga invasão ao Capitólio intima quatro gigantes das redes sociais

O comitê do Congresso que investiga a invasão ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021 intimou nesta quinta-feira (13) YouTube, Facebook, Twitter e Reddit para pedir-lhes registros que detalhem o uso das redes sociais no ataque.

Foram enviadas intimações à matriz do YouTube, Alphabet (Google); à matriz do Facebook, Meta; e outros dois, em busca de registros que pudessem ajudar a explicar "como a difusão de desinformação e o extremismo violento contribuíram para o ataque violento contra a nossa democracia", confirmou Bennie Thompson, presidente do comitê que investiga o ataque.

