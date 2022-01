Colômbia e Peru concordam em fortalecer combate ao crime na fronteira

Colômbia e Peru, os dois maiores produtores mundiais de cocaína, concordaram nesta quinta-feira em intensificar sua cooperação fronteiriça na luta contra o crime transnacional, durante um encontro entre os presidentes Iván Duque e Pedro Castillo.

Os líderes se reuniram em Villa de Leyva, perto de Bogotá, acompanhados de seus gabinetes e embaixadores. "Os ministros da Defesa concordaram em compartilhar informações de inteligência e definir estratégias comuns para combater o crime transnacional", declarou Duque após o encontro.

A estratégia irá se concentrar nos narcotraficantes, bem como nos contrabandistas de minerais, fauna e flora, acrescentou. Também tentará desmantelar "redes de abastecimento de recursos químicos que levam à degradação (ambiental) em muitos dos nossos territórios", acrescentou o presidente colombiano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Castillo ressaltou que o acordo será "cristalizado" em benefício dos moradores da fronteira, "temerosos porque são atacados pelo narcotráfico, pela delinquência e por outros problemas em comum".

Putumayo, um dos departamentos que compõem a fronteira, de 1.626 quilômetros, é uma das regiões colombianas com mais cultivos de drogas. No local também atuam dissidentes da ex-guerrilha das Farc que não aceitaram o acordo de paz de 2016 e continuam lucrando com o narcotráfico.

Os presidentes também conversaram sobre comércio, combate à pandemia e o meio ambiente.

das/vel/mr/lb

Tags