Camarões goleia Etiópia (4-1) e vai às oitavas da Copa Africana de Nações

Camarões se tornou a primeira seleção a se classificar para as oitavas-de-final da Copa Africana de Nações (CAN) depois de ter goleado a Etiópia por 4 a 1, nesta quinta-feira, em Yaoundé, em seu segundo jogo na competição, que disputa como anfitrião.

Os etíopes abriram o placar aos 4 minutos com Dawa Hotessa, mas Karl Toko-Ekambi respondeu rapidamente apenas quatro minutos depois.

Vincent Aboubakar fez uma dobradinha em dois minutos no segundo tempo (minutos 53 e 55), antes de Toko-Ekambi também marcar seu segundo da tarde (67).

No grupo A, a equipe comandada por Toni Conceição soma 6 pontos após dois jogos. Na primeira rodada, havia vencido Burkina Faso por 2 a 1.

Nesse jogo de domingo passado, assim como nesta quinta-feira contra a Etiópia, os 'leões indomáveis' de Camarões tiveram que virar depois de ficar em desvantagem no placar.

Na artilharia, Aboubakar é o líder isolado, com 4 gols.

O grande estádio de Olembé, em Yaoundé, estava muito vazio para este Camarões-Etiópia, com apenas alguns milhares de espectadores espalhados nas arquibancadas, o que aumenta a preocupação com a popularidade desta 33ª Copa Africana de Nações em Camarões.

Aos preços dos ingressos e à situação sanitária, se somou nesta quarta-feira a preocupação com as trocas de tiros em Limbé-Buea entre separatistas do Oeste anglófono e militares.

No outro jogo desta quinta-feira da segunda rodada do grupo A, a seleção de Burkina Faso venceu Cabo Verde por 1 a 0, com gol de Hassane Bandé aos 39 minutos.

Na tabela, depois de Camarões (6 pontos), Burkina Faso e Cabo Verde estão agora empatados com 3 pontos, enquanto a Etiópia continua com zero.

Na terceira e última rodada, na segunda-feira, Burkina Faso vai enfrentar a Etiópia e Cabo Verde encara Camarões.

-- Resultados desta quinta-feira na Copa Africana de Nações (CAN):

- Grupo A:

Camarões 4 Toko Ekambi (8, 67), Aboubakar (53, 55)

Etiópia 1 Hotessa (4)

Cabo Verde 0

Burkina Faso 1 Bande (39)

Classificação: Pts J V E D GF GC SG

1. Camarões 6 2 2 0 0 6 2 4

2. Burkina Faso 3 2 1 0 1 2 2 0

3. Cabo Verde 3 2 1 0 1 1 1 0

4. Etiópia 0 2 0 0 2 1 5 -4

