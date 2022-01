Athletic Bilbao vence Atlético de Madrid (2-1) e enfrenta Real Madrid na final da Supercopa da Espanha

O Athletic Bilbao, atual campeão, reagiu e venceu o Atlético de Madrid por 2 a 1 de virada nesta quinta-feira na semifinal da Supercopa da Espanha no estádio Rei Fahd, em Riad, onde disputará o troféu no domingo contra o Real Madrid.

Um gol contra do goleiro do Athletic, Unai Simón, já no segundo tempo (62) colocou o Atlético na frente, mas Yeray Álvarez empatou de cabeça (77) e Nico Williams fez 2 a 1 pouco depois (81) garantindo assim a vitória que permitirá ao Athletic defender o título.

