Aston Villa contrata Lucas Digne; Newcastle assina com Chris Wood

O zagueiro francês Lucas Digne (de 28 anos), que jogava pelo Everton desde 2018, assinou com o Aston Villa, anunciaram os dois clubes da Premier League nesta quinta-feira.

O montante da transferência do ex-jogador do Barcelona não foi divulgado, mas segundo vários meios de comunicação britânicos seria de cerca de 30 milhões de euros.

O lateral-esquerdo é a segunda contratação do técnico Steven Gerrard na janela de transferências deste mês de janeiro, após a chegada do meia brasileiro Philippe Coutinho por empréstimo do Barcelona.

"Quando Lucas ficou disponível, aproveitamos a oportunidade de trazê-lo para o clube", disse Gerrard. "Contratar um jogador de seu pedigree e qualidade na janela de janeiro é uma grande adição ao nosso elenco e sua chegada me emociona assim como a todos os associados ao Aston Villa".

O jogador caiu em desgraça no Everton sob o comando do técnico Rafael Benitez, que revelou na semana passada que ele havia pedido para sair. Digne, que não jogava pelo Everton desde a derrota para o Liverpool em 1º de dezembro, deixou claro em um post no Instagram na quarta-feira que estava descontente com a forma como foi tratado.

O Newcastle, por sua vez, anunciou a chegada do atacante neozelandês Chris Wood, do Burnley.

O jogador de 30 anos, que assinou um contrato de dois anos e meio, se transferiu para St James' Park por um montante de 25 milhões de libras (34 milhões de dólares).

Ele é a segunda contratação do Newcastle na janela de transferências de janeiro, depois que os novos donos sauditas do clube, trouxeram o lateral da seleção inglesa Kieran Trippier, do Atlético de Madrid.

O técnico do Newcastle, Eddie Howe, buscava reforços ofensivos para sua equipe, com o atacante Callum Wilson enfrentando oito semanas de afastamento após uma lesão na panturrilha.

Achava-se improvável que o Burnley vendesse Wood para um concorrente direto na luta para fugir do rebaixamento, mas o Newcastle teria acionado sua cláusula de rescisão.

"Foi um caso em que isso é uma grande oportunidade e um grande clube, e algo que eu não poderia recusar", disse Wood.

"Para ser honesto, eu gostaria de ter saído quando o Burnley estava mais à frente na liga, mas as coisas são assim e é assim é o futebol às vezes", acrescentou.

"Ninguém pode planejar esse tipo de coisa, você só precisa olhar para o que está à sua frente e como está se saindo com o futebol no momento", explicou o jogador.

Ele marcou 53 gols em 165 partidas pelo Burnley depois de chegar do Leeds em 2017, incluindo três gols em 21 jogos nesta temporada.

