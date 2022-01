Alemanha aguarda veredito histórico sobre crimes do regime sírio

A Justiça alemã vai pronunciar, nesta quinta-feira (13), seu veredito no julgamento de um ex-coronel dos serviços de inteligência sírios acusado de crimes contra a Humanidade, no segundo caso deste processo sem precedentes no mundo sobre abusos cometidos pelo regime de Bashar Al-Assad.

Anwar Raslan, de 58 anos, ex-coronel da Segurança do Estado que desertou em 2012, pode ser condenado à prisão perpétua pelo assassinato de 58 pessoas e a tortura de 4.000 no centro de detenção Al-Khatib, em Damasco, entre 29 de abril de 2011 e 7 de setembro de 2012.

O Ministério Público informou, porém, que durante o processo foram confirmadas a morte de apenas 30 pessoas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Quase 11 anos após o início da revolta popular na Síria, é a primeira vez que um tribunal examina os crimes imputados ao regime sírio.

Na primeira parte do processo, a Alta Corte de Koblenz (oeste) condenou, em fevereiro de 2021, Eyad Al-Gharib, um ex-membro desses serviços de inteligência, a quatro anos e meio de prisão.

Em sua decisão, o tribunal reconheceu "um ataque extenso e sistemático contra a população civil" perpetrado pelo regime de Assad a partir de março de 2011, quando os sírios saíram às ruas para exigir democracia.

Anwar Raslan, que chefiava o serviço de investigações no tentacular aparato de segurança sírio, permaneceu em silêncio durante o longo processo, que começou em abril de 2020.

Em maio daquele ano, porém, seus advogados leram uma declaração escrita na qual o ex-oficial negava qualquer suposto envolvimento nos fatos.

Mais de 80 pessoas testemunharam no julgamento, incluindo 12 desertores. As vítimas expuseram os maus-tratos sofridos, como choques elétricos, golpes com cabos, etc.

E, pela primeira vez, foram apresentadas no tribunal fotografias de "César", um ex-fotógrafo militar que vazou, pondo em risco a sua vida, mais de 50.000 imagens mostrando milhares de detidos condenados à morte.

"Espero que tenhamos sido capazes de dar voz àqueles que não a têm" na Síria, disse à AFP Wasim Mukdad, parte civil no processo.

"Quero que a justiça seja feita, [mas não estou buscando] vingança ou retaliação", acrescentou.

Para tais processos, a Alemanha aplica o princípio jurídico da jurisdição universal que permite a um Estado julgar os autores dos crimes mais graves, independentemente de sua nacionalidade ou do local onde foram cometidos.

O conflito na Síria causou quase 500.000 mortes e forçou 6,6 milhões de pessoas a fugir do país.

yap/smk/es/js/mas/mr

Tags