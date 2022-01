Wall Street fecha em alta

Wall Street fechou em leve alta nesta quarta-feira, digerindo bem a inflação mais elevada em quase 40 anos, embora o mercado se preocupe com o caminho que o Fed irá escolher diante da espiral inflacionária.

O Dow Jones ganhou 0,11%, a 36.290,32 pontos, e o Nasdaq, 0,23%, a 15.188,39. O S&P 500 subiu 0,28%, a 4.726,35.

"O índice de preços ao consumidor seguiu o esperado", explicou Gregori Volokhine, presidente da Meeschaert Financial Services. Os investidores, no entanto, questionam-se sobre as decisões do banco central diante desses dados de uma inflação que se instala, depois de ter sido considerada por muito tempo transitória.

Para Adam Sarhan, fundador e diretor geral da 50 Park Investments, o Fed ainda não incluiu em suas previsões uma inflação duradoura, significativamente superior à sua meta anual, de 2%. Mais da metade dos corretores (55%) prevê pelo menos quatro altas de taxas pelo Fed em 2022

