Ronnie Spector, intérprete de 'Be My Baby', morreu aos 78 anos

Ronnie Spector, a cantora de rock de olhos de gato por trás do grupo The Ronettes, da década de 1960, cujos sucessos marcaram uma geração e incluíram o clássico "Be My Baby", morreu nesta quarta-feira (12) aos 78 anos.

"Nosso amado anjo na Terra, Ronnie, deixou este mundo em paz, hoje, depois de uma breve batalha contra o câncer", informou sua família em um comunicado.

"Ronnie viveu sua vida com brilho nos olhos, uma atitude corajosa, um rebuscado senso de humor e um sorriso no rosto", acrescentou o comunicado.

Veronica Greenfield nasceu no Harlem hispânico, em Nova York, em 10 de agosto de 1943. Era filha de mãe afro-americana e cherokee e pai irlandês-americano.

Integrou um grupo musical, conhecido como The Ronettes com sua irmã, Estelle Bennett, e sua prima, Nedra Talley, conquistando adeptos na região de Nova York com suas comoventes canções de amor juvenil, antes de assinar em 1963 com o lendário produtor Phil Spector, com quem ela se casou em seguida.

Com seus olhos vampirescos e pálpebras pesadas, penteados altíssimos e saias acima dos joelhos, as Ronettes lançaram uma série de sucessos durante seu apogeu no começo da década de 1960, inclusive "Baby, I Love You" e "(The Best Part of) Breakin' Up", juntamente com "Be My Baby", canção que em 1999 foi incluída no Hall da Fama dos Grammy.

Juntamente com as Supremes, as Ronettes estavam entre os principais grupos da época e o único de mulheres a fazer uma turnê com os Beatles, abrindo os shows em 1966.

Ao incluir o trio no Hall da Fama do Rock and Roll em 2007, Keith Richards, do The Rolling Stones, lembrou ter aberto os shows das Ronettes na década de 1960.

"Não precisavam de nada. Tocaram meu coração ali mesmo e ainda o tocam", disse Richards.

As Ronettes se separaram em 1967 depois de uma turnê de shows pela Europa.

Em 1968, Ronnie se casou com Phil Spector, alguma vez o rei dos produtores de rock'n roll, que em 2009 foi preso por homicídio.

O casal se divorciou em 1974 e em sua autobiografia, a cantora relatou anos de comportamento terrivelmente abusivo de seu ex.

Após a ruptura das Ronettes, Spector continuou uma carreira solo, que incluiu uma série de colaborações com artistas como Eddie Money e a E Street Band, de Bruce Springsteen.

Em 2006 lançou "Last of the Rock Stars", um álbum que incluía colaborações de Richards e Patti Smith.

"Era cheia de amor e gratidão", diz um comunicado de sua família. "Seu som alegre, sua natureza brincalhona e presença mágica vão viver em todos os que a conheceram, ouviram ou viram".

