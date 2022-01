Renovação de Salah com Liverpool está "no caminho certo", garante Klopp

O técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, disse nesta quarta-feira que a eventual renovação de contrato de Mohamed Salah com os 'Reds' está avançando, apesar da duração das negociações.

"Sei que 'Mo' quer ficar. Queremos que 'Mo' continue (...) Acho que está no caminho certo. Estou muito otimista quanto a isso. Os torcedores não estão tão nervosos quanto vocês", disse o treinador o alemão aos repórteres na véspera do jogo de ida da semifinal da Copa da Liga contra o Arsenal.

Aos 29 anos, o egípcio, que atualmente disputa a Copa da África, ainda tem uma temporada e meia de contrato com o clube de Anfield.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo a imprensa, o jogador com 148 gols e 67 passes em 231 jogos contando todas as competições com os 'Reds', gostaria que seu salário passasse de 240.000 para 360.000 euros por semana.

Salah é, junto com Robert Lewandowski e Kylian Mbappé, um dos indicados ao título de melhor jogador do prêmio Fifa The Best-2021, que será entregue na próxima segunda-feira.

jw-hap/smr/iga/aam

Tags