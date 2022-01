Real Madrid vence Barça (3-2) na prorrogação e vai à final da Supercopa da Espanha

O Real Madrid conquistou uma vitória sofrida sobre seu grande rival Barcelona por 3 a 2 na prorrogação, nesta quarta-feira, em Riad, na Arábia Saudita, e assim garantiu uma vaga na final da Supercopa da Espanha, onde aguarda seu adversário, que sairá do duelo desta quinta-feira entre Athletic Bilbao e Atlético de Madrid.

Um gol do atacante brasileiro Vinicius Junior colocou o Real Madrid na frente aos 25 minutos mas Luuk de Jong empatou ainda no primeiro tempo (42). O astro francês Karim Benzema fez 2 a 1 (72) para a equipe 'merengue' mas Ansu Fati deixou tudo igual novamente (83) levando a partida para a prorrogação, onde Fede Valverde marcou o gol da vitória (97) para o time madrilenho no estádio King Fahd.

