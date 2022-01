Presidente cazaque promete reconstruir Almaty após os distúrbios

O presidente do Cazaquistão, Kassym Jomart Tokayev, visitou Almaty nesta quarta-feira (12) pela primeira vez desde os distúrbios mortais da semana passada, prometendo consertar os danos na maior cidade do país.

"A tarefa consiste agora em reconstruir Almaty no menor prazo possível (...). Não tenho nenhuma dúvida de que será restaurada", declarou em um encontro governamental, segundo um comunicado da Presidência cazaque.

Esta visita acontece às vésperas do início da retirada anunciada do contingente militar de cerca de 2.000 homens, liderado pela Rússia, enviado para apoiar o poder durante os distúrbios.

"Amanhã começa a retirada organizada do contingente de manutenção da paz" da Organização do Tratado de Segurança Coletiva (OTSC), a aliança liderada por Moscou, confirmou Tokayev.

Expressando sua gratidão, o presidente cazaque considerou que as forças russas e aliadas "desempenharam um papel muito importante em termos de estabilização da situação no país".

"Sem dúvida, teve uma grande importância psicológica para rejeitar a agressão de terroristas e bandidos. A missão pode ser considerada muito bem-sucedida", acrescentou.

Segundo os veículos de comunicação locais, Tokayev também conversou com os familiares dos membros das forças de ordem mortos durante os distúrbios, e visitou as pessoas feridas que recebiam tratamento no hospital.

Segundo a Presidência, Tokayev viajou para Almaty para "avaliar pessoalmente a magnitude das consequências do ataque terrorista na maior cidade do país".

O aeroporto de Almaty, que esteve fechado na semana passada depois de ter sido saqueado, retomará seu serviço na quinta-feira para os voos nacionais e internacionais, indicou o comitê de aviação civil do Cazaquistão.

