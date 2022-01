Peru reduz isolamento por covid-19 para 10 dias na região da capital

O governo peruano anunciou nesta quarta-feira (12) que o período de isolamento para pessoas infectadas pela covid-19 em Lima e sua região metropolitana será reduzido para 10 dias, dada a prevalência da variante ômicron na terceira onda da pandemia.

O ministro da Saúde, Hernando Cevallos, indicou em entrevista coletiva que decidiu "modificar o tempo de isolamento -em pacientes sem complicações e febre- para 10 dias, no caso da região metropolitana de Lima e El Callao", jurisdições que compõem a região metropolitana da capital peruana.

Essa área concentra praticamente um terço dos 33 milhões de habitantes do Peru.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O ministro acrescentou que nas outras regiões do país, onde se mantém a quarentena de 14 dias para infectados, "a variante será monitorada, para ser incluída neste dispositivo de isolamento".

O Peru registrou um recorde de 24.288 novos casos de covid na terça-feira, no momento em que uma terceira onda da pandemia atinge o país impulsionada pela variante ômicron.

O país tem a maior taxa de mortalidade por covid-19 do mundo, com 6.122 mortes por milhão de habitantes, segundo balanço da AFP com base em números oficiais.

O número de mortos relatado na terça-feira subiu para 60 em relação aos 30 do dia anterior.

A este respeito, o ministro Cevallos salientou que com a variante ômicron "a letalidade não foi substancialmente modificada", embora reconheça que existem "números significativos de infecções, devido à pressão destas sobre o nosso sistema de saúde".

O governo peruano também ordenou a obrigatoriedade de três doses da vacina contra a covid-19 para maiores de 50 anos, e a obrigatoriedade da apresentação da carteira de vacinação para entrar em espaços públicos fechados.

O Peru acumula 203.157 mortes por covid-19 desde março de 2020.

et/cm/ag/am

Tags