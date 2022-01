Nabil Fekir renova com Betis até 2026

O meia francês Nabil Fekir renovou por quatro temporadas com o Betis, até junho de 2026, anunciou o clube andaluz nesta quarta-feira. "O Real Betis Balompié e Nabil Fekir chegaram a um acordo para prorrogar o contrato do jogador francês. Desta forma, o campeão mundial (em 2018) permanece vinculado ao Club Verdiblanco até junho de 2026", disse o Betis em um comunicado.

Fekir, que chegou ao Betis em julho de 2019 vindo do Lyon, tinha contrato com a equipe até junho do ano que vem.

"Desde o primeiro momento, o jogador 'verdiblanco' se tornou uma peça chave dentro da equipe e um dos pontos de referência do projeto Real Betis Balompié", disse o clube andaluz em sua nota.

Na atual temporada, o francês disputou 23 jogos nos quais marcou 6 gols e deu 4 assistências.

Esta é a terceira grande renovação no Betis, depois das de Borja Iglesias e Sergio Canales, ambos também até 2026, e do técnico chileno Manuel Pellegrini até 2025.

