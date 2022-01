Israel anuncia desmantelamento de rede que espionava para o Irã

Israel anunciou na terça-feira (11) que desmantelou uma "rede secreta de espionagem iraniana" que recrutava mulheres israelenses nas redes sociais para encarregá-las de missões como copiar documentos militares.

As mulheres foram recrutadas no Facebook por um agente iraniano que se identificava como "Rambod Namdar" e se passava por um judeu que vivia no Irã, infromou em um comunicado o serviço israelense de informação interna, Sin Beth.

As mulheres, que não tiveram suas identidades reveladas, "aceitavam realizar as missões em troca de dinheiro", acrescentou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Uma moradora de um subúrbio de Tel Aviv, de 40 anos, estava em contato com "Rambod" há vários anos e realizou várias missões, entre elas a de tirar fotos da embaixada dos Estados Unidos.

Outra suspeita, de 57 anos, moradora de Beit Shemsh, perto de Jerusalém, foi incentivada a orientar seu filho a fazer parte dos serviços de informações militares e recebeu 5.000 dólares para realizar várias missões ao longo de quatro anos.

O tribunal de Justiça de Jerusalém acusou no total quatro mulheres por essas suspeitas. O assunto foi revelado em meio às negociações de Viena para tentar salvar o acordo que busca impedir que o Irã se dote de armas nucleares.

O pacto estava estagnado desde que o então presidente americano Donald Trump anunciou a retirada de seu país em 2018. Os Estados Unidos, aliado de Israel, também reforçaram naquele momento as sanções contra a República Islâmica.

mib-gl/vl/js/mb/aa

Tags