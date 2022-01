Ismail Kartal é o novo técnico do Fenerbahçe

Ismail Kartal foi nomeado novo treinador do Fenerbahçe, anunciou esta quarta-feira o clube de Istambul que vive um momento difícil no campeonato turco.

O Fenerbahçe disse em um comunicado ter chegado a um acordo com o treinador para o restante da temporada.

O clube, que venceu apenas um dos últimos cinco jogos do campeonato, anunciou no dia 21 de dezembro a demissão do técnico português Vitor Pereira após uma primeira metade da temporada decepcionante.

Kartal, que já comandou vários clubes turcos, já estava no banco do Fenerbahçe, primeiro como auxiliar entre 2010 e 2014, e depois como treinador principal na temporada 2014-2015.

Após 20 partidas do campeonato, o Fenerbahçe ocupa o quinto lugar na tabela, 17 pontos atrás do líder Trabzonspor.

O Fenerbahçe não conquista o campeonato turco desde 2014. Na temporada passada, foi terceiro atrás dos dois rivais de Istambul, Besiktas e Galatasaray.

