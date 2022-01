Inter de Milão vence Juventus na prorrogação (2-1) e conquista Supercopa da Itália

A Inter de Milão confirmou a sua atual supremacia no 'Calcio' ao conquistar a Supercopa da Itália, com uma vitória sobre a Juventus (2-1) no último momento da prorrogação graças a um gol de Alexis Sánchez, nesta quarta-feira.

O atacante chileno, com seu gol aos 120 minutos, decidiu o confronto quando todos no estádio Giuseppe Meazza, em Milão, pareciam se preparar para assistir uma disputa nos pênaltis. Antes, a Juventus havia aberto o placar aos 25 minutos por meio de Weston McKennie e o argentino Lautaro Martínez empatou aos 35, de pênalti.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

alu/hpa/dr/aam

Tags